En región de Zongolica, heladas y caída de nieve por frente frío 24

Temperaturas de dos y tres grados y sensación térmica de cero fueron las que trajo el frente frío 24 en la región serrana de Zongolica, lo que mantiene en alerta a las autoridades de los municipios en esta zona.

Los valores más bajos se registraron en la llamada "zona fría", como Tequila, Tehuipango y Astacinga, en donde incluso hubo heladas en los campos. Al momento, los pobladores no han reportado afectaciones en cultivos.

"La suspensión de clases evitó que los niños salieran de sus casas con el frío, eso ayuda porque luego se traen temas de complicaciones a la salud por lo que sí fue acertado que decidieran suspender clases", indicó el alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales.

Indicó que en la zona fría de Tequila sí cayó helada y hubo partes en donde el termómetro bajó a uno o cero grados.

A pesar del sensible descenso de temperaturas, no hubo necesidad de trasladar a alguna persona a los refugios habilitados.

Cabe recordar que el frente frío número 24 vino acompañado por una masa polar ártica que generó, además de bajas temperaturas, bancos de neblina y niebla, lloviznas y lluvias intermitentes moderadas y rachas de viento.

De acuerdo con los pronósticos, el ambiente fresco a frío se mantendrá al menos hasta el próximo sábado, cuando se tendrá una ligera recuperación de las temperaturas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse abrigados, no salir si no es necesario y no utilizar fuentes de calor a base de fuego al interior de las viviendas.