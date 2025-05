Denuncian presunto tiradero clandestino en colonia Cuauhtémoc de Río Blanco

A través de redes sociales, habitantes de la colonia Cuauhtémoc denunciaron un supuesto tiradero clandestino del Ayuntamiento de Río Blanco.

Afirman que se encontraban almacenando grandes cantidades de basura en las instalaciones del exrastro municipal, las cuales emitían intensos olores fétidos con las altas temperaturas que se registraron este día.

Una vez que se percataron de lo que estaba sucediendo, los vecinos se apostaron sobre la calle Emiliano Zapata para impedir que los camiones de Limpia Pública siguieran depositando la basura recolectada durante la noche.

La jefa de manzana, Aidé Hernández Vega, aseguró que el ayuntamiento instaló de manera clandestina un tiradero a cielo abierto sin el consenso ni el permiso de los vecinos.

Vecinos bloquearon el acceso al sitio para evitar el paso de camiones recolectores

"Hasta la mañana nos empezamos a dar cuenta que comenzaron a llegar los camiones de basura, vinieron a dejar la basura; lo que era el antiguo rastro lo querían ya ocupar como un basurero clandestino.

"Nos empezamos a llamar para avisarnos que no podríamos permitir que nos hicieran esto, ya estaban llegando los malos olores a las casas y dijimos que definitivamente no íbamos a permitirlo".

Explicó que este lugar ya lo estaban utilizando como tiradero de llantas desde hace varios años, ante lo cual ya habían externado su queja porque se estaban anidando ratas y víboras.

"De basura no creo que sea la primera vez porque allá adentro estaba lleno de basura, entonces yo creo que no era la primera vez que venían a tirar. Desgraciadamente no nos habíamos percatado.

"Ahorita que nos dimos cuenta ya venía el segundo camión a descargar y fue cuando ya los vecinos nos venimos a manifestar y a detenerlos, cerramos la entrada y dijimos que aquí no íbamos a permitir que entrara o saliera otro camión hasta que las autoridades nos explicarán qué era lo que estaba pasando".

El espacio ya era usado como tiradero de llantas y otros desechos

Hernández Vega reveló que al entablar diálogo con las autoridades municipales les dijeron que solamente era momentáneo ya que más tarde se la llevarían; sin embargo, dijo, no les pareció creíble, por lo que no se movieron hasta lograr que se retirara todos los desechos.

Los vecinos externaron que el cambio de horario no ha sido benéfico ya que le faltó mucha difusión, dado que existen muchas personas que todavía no lo saben y otras no han querido hacer caso.

"Están dejando la basura desde muy temprano y prácticamente todo el día, ya que han estado llegando hasta la una de la mañana a recoger la basura y al estar todo el día la basura los perritos de las calles hacen de las suyas".