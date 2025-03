En Orizaba, preparan curso para voluntarios en combate de incendios forestales

Con el objetivo de conformar una brigada de voluntarios que les apoye en el combate de incendios forestales y pastizales, el ayuntamiento organizó un curso de capacitación con la colaboración de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Samuel Valencia Argüelles, coordinador de Protección Civil municipal, recordó que el año pasado fue muy intenso en cuantos a incendios y hubo mucha gente que voluntariamente buscó apoyar.

"Hubo mucha gente con muy buena disposición, con mucho interés quiso ayudar, pero realmente hay que fortalecer el conocimiento para conducir adecuadamente este tipo de ayuda", expuso.

Valencia Argüelles mencionó que cuando no se sabe cómo actuar no se lleva el calzado y ropa adecuados y, en determinado momento, en vez de ser una ayuda, hay que estar cuidando a las personas que no les ocurra nada.

Recordó que incluso gente que sabe de eso se llega a ver en problemas, como ocurrió con un campesino en la región de Córdoba, que el año pasado falleció al quedar atrapado durante una quema agrícola por el cambio de rumbo de los vientos.

Destacó que es importante que las personas conozcan qué se debe hacer y cómo, y qué no se debe hacer y por qué.

Mencionó que la capacitación va dirigida a todas las personas que se interesen en el tema, pues cuando se llega a presentar un incendio las manos no sobran, pero deben saber qué hacer para no ponerse en riesgo ellas mismas y a los demás.

También te puede interesar... Controlan incendio en Acultzingo; esperan liquidar otro en Mariano Escobedo

Indicó que toda ayuda es valiosa y no sólo para estar en el combate director del fuego, sino desde recibir los recursos, llevar un control, y esa es una parte muy importante, además de las que puedan hacer acciones de combate.

Resaltó que el curso será impartido por gente experta de la Conafor y la Sedema, con un contenido sencillo.

"El viernes 21 de marzo y el día 22 de marzo serán los días en que se imparta el curso. El primer día se les dará contenido teórico y en el segundo habrá práctica, sin ocupar fuego como tal, pero sí enseñarles a combatirlo para evitar su propagación", apuntó.

También te puede interesar... Más de tres hectáreas fueron consumidas por incendio forestal en Emiliano Zapata

Valencia Argüelles comentó que los interesados pueden hablar al teléfono 272 72 407 77 y 272 154 9050, en donde se les darán los informes y se les mandará un enlace para que puedan generar su propio registro y se presenten al curso del día 21 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el día 22 de marzo de 8:30 de la mañana a 15 horas.