Agregó que actualmente, y durante el resto del semestre, los estudiantes pueden utilizar una playera blanca, que puede ser la del uniforme o cualquier otra lisa, o bien llevar el uniforme semicompleto si les queda y además portar su credencial de la institución.

Comentó que debido al tiempo en que los alumnos estuvieron lejos de las aulas a muchos les dejaron de quedar los uniformes, y volver a las clases presenciales con uno nuevo les representa un gasto importante a los padres de familia, por lo que se decidió que no se obligaría a los estudiantes a llevar la vestimenta completa.

"No se ha determinado que en principio se use el uniforme completo, por el momento en la actividad semipresencial no se estaba pidiendo uniforme, pero ahora con la actividad presencial se va a pedir que el alumno porte la playera y su credencial".

Garnica Fernández mencionó que dependerá de cada padre de familia o tutor si su hijo lleva el uniforme completo, o por lo menos con lo mínimo que le requiere la institución educativa.