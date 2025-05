Emite Congreso convocatoria para designar a Fiscal Anticorrupción

La LXVII Legislatura aprobó la emisión de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos, así como a organizaciones de profesionistas, instituciones académicas y sociedad en general a proponer personas que cumplan con los requisitos constitucionales y que deseen participar en el proceso de selección y nombramiento al cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Lo anterior, en razón que está por concluir el periodo para el cual fue nombrada la actual titular de esa Fiscalía.

El Acuerdo, presentado en la cuarta sesión ordinaria, refiere que el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia y de la Junta de Coordinación Política, es el órgano encargado de desarrollar el proceso de selección y nombramiento al cargo de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, conforme a lo establecido en el artículo 67, fracción I, de la Constitución Política local.

También te puede interesar... En el Congreso del Estado de Veracruz festejan a madres trabajadoras

Las personas que aspiren a ser nombradas para el cargo de referencia deberán cumplir y acreditar los requisitos siguientes: ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación, y poseer, al día de su designación, título de Licenciada o Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.

También, no haber sido condenada o condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministra o ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución federal y la ley de la materia.

También te puede interesar... Avala Congreso reformas propuestas por la gobernadora de Veracruz

No podrá ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción la persona que haya ocupado el cargo de Secretaria o Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senadora o Senador, Diputada o Diputado Local o Federal o Presidenta o Presidente Municipal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Las propuestas de ciudadanas y ciudadanos que puedan ocupar el cargo mencionado se recibirán los días 9, 13, 14, 15 y 16 de mayo de este año, en horario de 09:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la presidencia de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia.

La Comisión Permanente de Procuración de Justicia realizará las entrevistas a las personas aspirantes que hayan cumplido con los requisitos legales correspondientes, en un plazo que no podrá exceder del 23 de mayo de 2025. Las entrevistas serán transmitidas a través del portal de Internet del Congreso del Estado y por las redes sociales del mismo.

También te puede interesar... CGE brinda material de apoyo para cumplir con Declaración Patrimonial

A más tardar el 26 de mayo, la citada Comisión entregará a la Jucopo un informe por escrito de lo actuado en el proceso de recepción de propuestas y entrevistas.

Con base en el informe recibido, la Jucopo formulará un proyecto de punto de acuerdo que contendrá una terna de personas aspirantes, mismo que, a más tardar el 27 de mayo se someterá a la consideración y votación del Pleno de la LXVII Legislatura, para que, de entre dicha terna, sea nombrada la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de las y los diputados presentes en la sesión respectiva.