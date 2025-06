Usarían patrullas clonadas de la Guardia Nacional para asaltar en Perote-Xalapa

*Choferes se avisaron de estas acciones y piden tomar todas las medidas necesarias para evitar ser asaltados*





Los conductores de tráileres que transitan en la autopista de Xalapa-Perote alertan de posibles patrullas clonadas de la Guardia Nacional, por ello entre el mismo gremio de choferes se avisaron de estas acciones y piden tomar todas las medidas necesarias para evitar ser asaltados.

"Estaba lluvioso y casi nadie circulaba. En una pendiente e iba yo cargado, me intentaban parar, me hizo los códigos como la Guardia Nacional ¿entonces dije, ¿qué es lo que quiere, no vengo duro, no vengo calentando balatas y porqué me quiere parar en un tramo oscuro? ¿Dónde pararse es riesgoso?".

Es parte de lo que narró uno de los choferes, del caso que le sucedió a la altura de la caseta de Las Vigas de Ramírez, en los primeros minutos del día jueves 05 de junio, una madrugada lluviosa en la zona cercana a la capital veracruzana.

Además, mostraron un video del cual suponen se trata de una patrulla clonada, porque las maniobras que realizó -consideran- no son acciones que realizan los elementos, ya que a la pesada unidad la trataban de detener en una pendiente y lugar completamente oscuro.

Pero el conductor del tráiler al notar que era perseguido, desde la ventana cuestionó las razones, pero seguía en marcha y no se detuvo, pero aún así la patrulla se ponía frente a la pesada unidad.

"Y vio que no me iba a parar, me fui al carril de alta. No me dio buena espina que fuera una patrulla oficial porque nada tienen quehacer parando a una unidad en pleno pendiente y oscuridad", explicó uno de los afectados.