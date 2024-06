Educación musical, clave en el desarrollo de las y los menores

La música no sólo es un arte que pueden aprender niños y jóvenes, sino que también los ayuda a alejarse de otras situaciones que hay en la actualidad y a sobrellevar sus problemas.

Por ello, sería importante que las autoridades apostaran a brindar educación musical a las infancias, consideró Elmer Bless, encargado de dicha área en la asociación Manos de Amor.

Comentó que si bien hoy enseña bajo y batería, cuando aprendió le sirvió mucho para alejarse de los problemas que había en su casa.

"Yo tenía muchos problemas en mi casa, entonces decidí, porque mis padres no querían, meterme a este instituto y aquí me enamoré de la música, no conocía nada y sí, me hacía olvidar, por cierto momento, por cierto tiempo, los problemas que había en casa", expresó.

Bless señaló que hoy día muchos jóvenes tienen problemas en la familia y en la escuela, y se les invita a unirse para que aprendan algún instrumento y eso les ayude.

Agregó que los jóvenes que se han acercado a aprender un instrumento les ha servido para superar algún problema.

Consideró que la música y la cultura son aspectos muy importantes que ayudan a la formación integral de la persona, por lo que sería deseable que las autoridades educativas o gubernamentales auspiciaran espacios de aprendizaje en estas áreas y que fueran accesibles a todos.

Agregó que la música ayuda a la persona a expresarse, pero además aumenta la autoestima y seguridad.

Bless invitó a niños y jóvenes a acercarse a la asociación, ubicada en Oriente 20 y Sur 35, para que aprendan, piano, bajo o batería sin costo.