Diario de una pasión: actriz Gena Rowlands, padece Alzheimer ¡como su personaje!

En un giro del destino que imita el arte, Gena Rowlands, la actriz que dio vida a Allie en la aclamada película "Diario de una Pasión", enfrenta ahora la realidad del Alzheimer, la misma enfermedad que su personaje "Allie", padecía en el filme. Este año, al conmemorarse el vigésimo aniversario del estreno de la película, la noticia adquiere un tono agridulce.

Actriz que interpretó a "Allie" padece alzheimer

La película, que se ha ganado un lugar en el corazón de los cinéfilos, cuenta la historia de Noah y Allie, interpretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams, respectivamente. La historia se desarrolla a través de los recuerdos de Noah, quien le lee a ella su historia de amor, pues por su padecimiento de Alzheimer, solo de esa manera recuerda su vida juntos.

Nick Cassavetes, director de "Diario de una Pasión" e hijo de Rowlands, compartió en una entrevista con Entertainment Weekly que su madre, ahora de 94 años, fue diagnosticada con Alzheimer hace cinco años. La enfermedad ha avanzado significativamente, y la actriz se encuentra en una etapa avanzada de demencia.

Estos fueron otros papeles que actuó Gena Rowlands









Gena ha sido una figura emblemática del cine independiente de Estados Unidos, con una marcada carrera colaboró con su difunto esposo John Cassavetes y sus actuaciones han sido reconocidas con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

Después de "Diario de una Pasión", Rowlands continuó activa en la industria, con apariciones en series como "Monk" y "Numb3rs", y películas como "La llave maestra" y "Broken English", dirigida por su hija Zoe Cassavetes. Su última actuación fue en "Six Dance Lessons in Six Weeks" en 2014.

La actriz expresó en el pasado que interpretar a Allie, en Diario de una Pasión, fue uno de los retos más grandes de su carrera, dada su experiencia personal con el Alzheimer. Su propia madre padeció la enfermedad, lo que añadió una capa de complejidad emocional a su actuación.

En el contexto del aniversario de la película, la revelación de la condición de Rowlands resuena con mayor intensidad, pues tras interpretar a una mujer con Alzheimer, ahora, 15 años después de la película, vive la realidad de esa enfermedad.