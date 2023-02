Don Juan y su combi celeste; un sueño sobre ruedas

En su combi celeste, adaptada para acampar, Juan Bautista Hernández disfruta de las fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz.

"Desde hace siete años vengo a los festejos de la Candelaria en Tlacotalpan en mi combi que adapte para disfrutar de los lugares que más me gustan como Tlacotalpan", reconoció el originario de Matías Romero, Oaxaca.

Reconoció que le gusta acampar siempre en la Plaza de San Miguelito.

"Es un lugar tranquilito donde no se roba nada a nadie. La mayoría de las personas que acampa en este lugar son gente que viene a vender sus artesanías durante las fiestas de la Candelaria, son personas muy decentes y respetuosas y este es un lugar tranquilísimo", subrayó.

Aseguró que está dispuesto a quedarse por varios días durante la celebración que anualmente se realiza en Tlacotalpan, en su combi celeste que tiene todo lo necesario para estar cómodamente disfrutando de las fiestas.

"Llegué desde el día 30 de enero y estaré unos días más hasta el día cuatro de febrero para disfrutar de la parte fuerte de esta celebración", manifestó.

Confesó que siempre tuvo la ilusión de tener un vehículo en el cual pudiera pasear y quedarse donde él quisiera y ese sueño fue el que lo llevó a adquirir esta combi y equiparla poco a poco, con todo lo necesario para permitirle vivir su sueño de juventud.

Ahora que ya disfruta de su jubilación puede darse el lujo de pasar algunos días o alguna temporada en lugares como Tlacotalpan, pues su combi está equipada con una cama, tiene su pantalla, ventilador, estufa y lavabo.

"Siempre que vengo aquí busco a alguien que me pueda pasar corriente eléctrica para que no se me baje la batería, pues traigo un aparatito que me puede contener la energía suficiente para mis aparatos electrodomésticos", indicó.

Reconoció que siempre se encuentra gente amable que está dispuesta a pasarle energía eléctrica, en cualquier lugar de la República Mexicana que ha visitado en su combi celeste, pues ha tenido la fortuna de toparse con gente que le da las facilidades que necesita.

Aproximadamente un año le llevó adaptar la camioneta, luego de adquirirla de uso, con este objetivo de equiparla a su gusto para poder pasear.

Gracias a ello le ha permitido realizar viajes a Juquila en Oaxaca, donde se encuentra la Virgen de Juquila, en medio de la Sierra Oaxaqueña, a San Cristóbal de las Casas en estancias de poco más de una semana.

"Ya no trabajo, entonces, ahora me dedico vivir la vida porque la vida es sólo un momento y hay que disfrutarla", aseguró.