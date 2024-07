Docentes protestan en Poza Rica, exigen destitución de subdirector

Docentes de la secundaria general "Heriberto Jara Corona" en Poza Rica realizaron una protesta de brazos caídos para exigir la destitución del subdirector a quien señala de maltratarles.

Durante este viernes un grupo de profesores del plantel relajaron esta protesta pacífica en la que dieron a conocer su inconformidad por el actuar del directivo.

Manifestaron que no reciben un buen trato por parte del subdirector y aunque realizaron reportes constantemente no tuvieron una respuesta favorable, lo que les llevó a protestar.

Trabajaron bajo protesta y dialogaron con autoridades educativas que se comprometieron a analizar la problemática en búsqueda de una solución.

Cabe señalar que no se suspendieron las clases y no se limitó el acceso al plantel pero algunos estudiantes decidieron no acudir.