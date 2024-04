Diputado de Camerino Mendoza se lanza contra los Yunes: "No ganarán la elección en Veracruz"

El Diputado Local por el Distrito de Camerino Z. Mendoza Luis Arturo Santiago Martínez, está mañana se lanzó en contra del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y explicó el porqué lo llaman "El Perro", además aseguró que ni Pepe Yunes ni su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez ganarán la elección en Veracruz.

A través de un vídeo difundido mediante sus redes sociales de tan solo un minuto con cuatro segundos, el Legislador Morenista por el Distrito XXI con cabecera en Mendoza, informó a los ciudadanos veracruzanos, el porque a Miguel Ángel Yunes Linares le dicen "El Perro", por dos razones.

"Uno, por qué no deja de ladrar, toda su vida en la actividad política se ha dedicado a eso, y dos, porque no deja nunca el hueso, y saben qué, ahorita en temporada de calor a ese perro le dio rabia, está furioso, está enojado sabe que pensó que su mando a Pepe Yunes y a su hijo Miguel Ángel Yunes, uno para gobernador y otro para senador iba a querer ganar la contienda en Veracruz, pero no se dio cuenta que los dos son una suma de cero", dijo.

Aseguró que ambos candidatos, tanto José Francisco Yunes Zorrilla, como Miguel Ángel Yunes Márquez, están destinados a perder.

"Están destinados a perder, y si sumas un cero a otro cero, da cero, si multiplicas un cero con otro cero, da cero, perro que ladra no muerde, vamos a ganar arriba Rocío y viva la Cuarta Transformación", concluyó.

Cabe señalar que el candidato a gobernador de Veracruz por la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Yunes Zorrilla y su homóloga de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Rocío Nahle García, han entrado en una polémica de dimes y diretes, y en consecuencia de ello diferentes actores políticos han salido en su defensa.