Diputada sufre intento de robo en carretera de Veracruz; "Seguridad es un problema pendiente"

La diputada local de Morena, Lourdes Juárez, destacó la necesidad de garantizar la seguridad en las carreteras de Veracruz como una prioridad para la próxima administración, tanto a nivel federal como estatal.

A pesar de los operativos en la limítrofe, la legisladora dijo que recientemente sufrió un intento de robo en la carretera de Veracruz a Puebla.

"Es un tema pendiente, es de los más importantes, siempre ha sido la prioridad y confío en que se haga un buen trabajo. No me atrevería a decir que no se ha hecho nada, creo que es un tema muy delicado y creo que sí es fundamental para nuestras autoridades", afirmó la legisladora morenista.

En relación con la alerta de viaje emitida por la Embajada de Estados Unidos para municipios como Coatzacoalcos y Córdoba, Juárez señaló no estar al tanto de esta advertencia.

No obstante, reconoció que la zona de Córdoba y en general la zona centro del estado son particularmente afectadas por robos en carreteras, tanto a transporte de carga como a vehículos particulares.

VÍCTIMA DE INTENTO DE ROBO

La diputada explicó que estos incidentes son más frecuentes en las carreteras que conectan a Puebla y Veracruz. Relató que ella misma fue víctima de un intento de asalto en una de estas vías en diciembre pasado.

"Yo tengo más conocimiento del tramo carretero que está entre los límites de Puebla y el estado de Veracruz, eso sí en lo personal tuve un percance hace algunos meses, fue un intento de asalto a finales del año pasado", indicó.

Sobre el operativo de la Guardia Nacional en las carreteras de la zona centro de Veracruz, Juárez comentó que, a pesar de los esfuerzos, la delincuencia sigue aprovechando las limitaciones territoriales y las competencias de las autoridades para actuar.

"Lo que se comentaba es que la delincuencia se aprovecha de que en ese límite quién debe actuar y les puedo decir que veo que sí se ha aumentado la seguridad, he visto más a la GN activa, a la policía estatal. En Córdoba me han tocado muchos retenes para el alcoholímetro, en la zona Mendoza, Nogales", añadió.