Congreso descarta elección extraordinaria; aunque diputación de Tuxpan quede acéfala

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, afirmó que no se prevé convocar a una elección extraordinaria para sustituir la curul del distrito de Tuxpan, en caso de que quede vacante tras los comicios del 1 de junio.

"No pasa nada, nosotros tenemos mayoría calificada, se puede perder ese espacio", declaró el legislador de MORENA, al tiempo que adelantó la posible incorporación de una diputada de otro partido a su bancada en los próximos días.

La diputación local podría quedar acéfala debido a que Daniel Cortina Martínez fue electo como titular y su suplente, Citlali Medellín Careaga, aventajó la contienda por la alcaldía de Tamiahua.

Aunque la ley establece que debe reponerse la elección si una vacante ocurre en la primera mitad del periodo legislativo, Bautista subrayó que aún no hay una decisión tomada. "Yo lo voy a platicar con el grupo de asesores, pero hasta donde tengo entendido, absolutamente no pasa nada", insistió.

Al preguntarle si el Congreso podría designar a otro diputado, respondió: "Yo creo que no. Ahí se va a quedar".

SEGUIRÍAN CON MAYORÍA

Informó que actualmente la bancada de MORENA y aliados cuentan con 30 legisladores y, con dos incorporaciones más, alcanzaría los 32. En total, el Congreso tendría 49 diputados en funciones.

Sobre la exigencia legal de convocar a elecciones ante una vacante en la primera mitad del mandato, el diputado explicó: "Claro, la ley dice eso, pero yo estuve platicando con los compañeros de que es un poquito complicado el tema de que en estos momentos ir a otro proceso (electoral), pero al final del día todavía tenemos tiempo para valorar esto".

Descartó que la decisión obedezca a falta de recursos o condiciones políticas: "Tuxpan se llevó a cabo una elección muy tranquila. Ganó el compañero, el segundo lugar quedó el Partido Verde". Y agregó: "Tampoco por dinero, lo que por los tiempos quizás".

"Lo que pasa, ustedes me están preguntando, yo anoche platiqué con los compañeros, me dicen quedaría de esta forma y concretamente no hemos acordado para darle para adelante. Hay que analizarlo", expresó.

Respecto a los legisladores que solicitaron licencia y no ganaron en las urnas, sostuvo que deben reincorporarse: "Al no ganar la elección tienen que ocupar su lugar correspondiente".

En el caso de quienes sí obtuvieron un nuevo cargo, señaló que sus suplentes asumirán la curul. "Los que ganaron, pues tiene que ir el suplente. No creo que vengan todavía, tienen que trabajar el plan de desarrollo y eso no se trabaja de un día para otro", concluyó.