DIF Orizaba busca empoderar a mujeres, con charlas, pláticas y cursos

Tras los feminicidios en grado de tentativa que se han perpetrado en municipios de las Altas Montañas, el Sistema DIF Municipal de Orizaba intensificará sus charlas, pláticas y cursos para el empoderamiento de las mujeres, con el fin de que no dependan de nadie, mejoren su autoestima y su autosuficiencia.

"Hoy, tristemente lo que ya pasó ya pasó, ahora tratamos de estar por varios lados para disminuirlo, para detectarlo a tiempo y para que no se repita, por eso trabajamos en el empoderamiento a las mujeres, siempre lo hemos dicho en nuestros cursos del DIF, el empoderamiento a la mujer es justamente darle herramientas para que no tengan que depender de nadie, más que de sus habilidades, de sus conocimientos más que de ellas mismas porque no es para decirle sepárate, es para que si hay alguna situación de estas ellas también confíen en ellas mismas y si no van a pedir ayuda no lleguemos a estos desenlaces (intentos de feminicidios)", expresó el presidente del Sistema DIF Municipal Hugo Chahín Kuri.

Dejo en claro que, en este 2024 seguirán intensificado estas pláticas y charlas dirigidas a los estudiantes y mujeres, con el objeto de lograr que las femeninas sigan trabajando en este tema y sobre todo seguir previniendo la violencia en todas sus modalidades.

"Lo que hay que rescatar aquí, es el trabajo del DIF en esos dos años, llevamos alrededor de 1500 pláticas en temas de prevención en escuelas y quiénes son las escuelas, no solo son los maestros, no solo son los alumnos, llevamos 1500 pláticas a padres de familia y madres de familia principalmente. Así mismo hemos dado ciertas pláticas en empresas y ciertas pláticas en grupos sociales que nos han pedido nosotros, llevamos 23 buzones escolares o buzones naranjas o buzones DIF en donde estamos tratando también de detectar este tipo de situaciones de violencia y de aminorar este tipo de situaciones".

Subrayó que en el programa DIF en tu Colonia, también trabajan para detectar ese tipo de situaciones que en realidad les preocupan, pero también les ocupan y tratan de detectarlas en las colonias.

"Recordemos que en el DIF en tu colonia llevamos prevención del delito llevamos a nuestro departamento de psicología, llevamos a nuestro departamento de trabajo social, es una correlación como tal, entonces en este tipo de situaciones más de lo que ya tristemente estamos consternados no estamos nada de acuerdo en lo que pasó, más bien que estamos haciendo para que ya no haya para que ya no se repita para que estos patrones realmente disminuyan drásticamente en nuestra sociedad".

Chahín Kuri dijo que las generaciones siguen creciendo y vendrán otros riesgos., "Esto es algo que tiene que estar permanente y es una tarea de todos los días del DIF y que por lo menos en la administración que hoy me dejaron al mando la verdad es que no vamos a bajar la guardia".