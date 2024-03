Detenidos en Carrillo Puerto: Familiares defienden su inocencia; amagan con más bloqueos

Durante la madrugada de este 13 de marzo, pobladores de Carrillo Puerto liberaron la autopista 150D Córdoba-Veracruz con la promesa de que al mediodía recibirían "buenas noticias" sobre la liberación de tres de cuatro personas detenidas por cuerpos policiales estatales y federales.

Sin embargo, la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba ha informado que tienen que proceder de acuerdo a la ley y en los términos legales correspondientes, por lo que no pueden poner en libertad a estas personas.

A estos ciudadanos, aparentemente, les fueron sembradas armas y equipo táctico cuando fueron detenidos durante un operativo terrestre y aéreo que efectuaron cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno en la localidad Mirador y Mata Ferrer, de Carrillo Puerto.

´Les sembraron armas´

Amaury del Valle Noguera, hermano Dagoberto del Valle Noguera y quien se encuentra detenido, aseguró que a su hermano, a su sobrino y cuñado les fue sembrado el equipo táctico y armamento, ya que él estuvo presente cuando fueron detenidos y nunca tuvieron nada.

"Soy tío de Dagoberto del Valle Hernández que está detenido y tío de Carlos del Valle Ramos que está detenido también. Ahorita están declarando aquí en la Fiscalía, ya hablamos con el fiscal regional y él nos dice que tiene que proceder de acuerdo con la ley y los términos legales.

"Que si él determina que no son culpables él liberaría la parte del fuero común que es por lo que están presentados ahorita, pero pasarían al fuero federal por delito de portación de armas, equipo táctico y cosas que fueron sembradas.

"Porque eso no estaba ahí cuando los detuvieron, lo traían con el otro detenido, eso lo desconozco y depende de las declaraciones están haciendo ahorita", dijo.

Afirmó que todos se encontraban dentro de un domicilio resguardándose debido a que el operativo estaba muy intenso, pero en cuestión de minutos los oficiales se metieron y se los llevaron, además de que robaron dos motocicletas y desvalijaron el lugar.

Habitantes de Carrillo Puerto vigilan la sede de la Fiscalía regional // Guillermo Carreón

"Llegaron, se metieron y los detuvieron a ellos como delincuentes, se llevaron, dos motos de ahí de la misma casa, desvalijaron la casa completamente y la de otro, de mi hermano que estaba ahí a 50 metros, no había nadie en la casa.

"Rompieron cristales, puertas y todo lo que había dentro, computadoras, televisiones y equipo de internet, alhajas, dinero, un taladro nuevo que había comprado mi hermano y se llevaron 30 mil pesos".

Amaury del Valle afirmó que están intentando solucionar el problema, pidiendo que les devuelvan a los detenidos y que paguen en lo posible los daños y el robo que hicieron, así como las dos motocicletas que hasta el momento no aparecen.

"Son gente de bien, son gente que estaban trabajando conmigo y en ese momento estaban trabajando, pero nos resguardamos porque el operativo era tirarle a lo que se moviera.

"Cuando ya los detienen a ellos yo me acerco y no me dejan dialogar con nadie, ´no grabes, no teléfonos no nada´, pero porque ya habían vandalizado la casa de mi hermano, ya se habían llevado todo

"Obviamente cuando yo fuera iba a ver que la casa ya estaba vandalizada y que fueron ellos, entonces se retiran muy de rápido y empezamos a ver todo lo que habían hecho y en la otra casa también se meten, golpean a la señora y se llevan 250 mil pesos, hasta donde yo tengo entendido.

"Entonces más que operativo contra la delincuencia era un operativo para ver qué encontraban en cada habitación de Carrillo Puerto".

Campesinos, no delincuentes

Afirmó que Dagoberto "N" (padre), Dagoberto "N" (hijo), y Juan Carlos "N" se dedican al cultivo de limón y de caña; "mi sobrino (Dagoberto) es lonchero de mi cuadrilla, yo soy jefe de un grupo de corte de caña y él era mi lonchero y ya está detenido incomunicado completamente".

Subrayó que los tres fueron detenidos en su presencia y no portaban ningún tipo de armamento ni equipo táctico como dicen las autoridades, aunque al otro detenido ya lo traían dentro de las unidades y desconoce si ahí iba todo lo que señalan.

También denunció que las autoridades, bajo amenazas, los obligaron a disparar armas de fuego, con la finalidad de seguirlos incriminando en delitos que no cometieron.

"Yo estaban ahí cuando los subieron, y no subieron chalecos ni nada de eso, pero no sé si ya lo traían con el otro detenido. Ya hablé con mis familiares y hasta donde yo sé los torturaron y los obligaron a disparar.

"Cuando hay un fuero Federal, los van a mandar a un penal federal que puede ser en Aldama, Coatzacoalcos, Oaxaca, donde quieran mandarlos como delincuentes pero no lo son".

Admitió que la población ya se organiza para continuar bloqueando de manera intermitente la autopista 150D Puebla-Veracruz, ya que no permitirán que se cometa una injusticia en contra de gente inocente, campesina y trabajadora.

Con cartulinas y gritos de "son inocentes", los pobladores de Mata Ferrer, en su mayoría trabajadores del campo, se mantuvieron afuera de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, que se encontraba resguardada por elementos de la Marina, Fuerza Civil y SSP.

Los tres detenidos estaban en audiencia rindiendo su declaración, tras haber sido señalados de ir conduciendo los vehículos donde supuestamente transportaban armas y equipo táctico.