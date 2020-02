Detectan colonias de Tuxpan como focos rojos por hampa

Aunque, hace unos meses, eran en promedio cinco colonias en dónde la inseguridad había aumentado, poco a poco ha ido disminuyendo, sin embargo, las corporaciones policiacas se mantienen atentas ante cualquier situación.

De acuerdo a lo mencionado por Raúl Barroso Specia, de la Secretaría de Seguridad Pública las que siguen en el estándar de focos rojos, se debe principalmente a robos a casa-habitación así como el robo del cableado, este último, ha tenido un incremento considerable.

"Los robos se esta dando particularmente a planteles educativos, que durante las noches están vulnerables así como a viviendas, que pudieran estar deshabitadas por un tiempo prolongado, así como en algunos locales", aseveró.

En estos puntos, se hacen los recorridos y se cuenta con mayor presencia de ellas corporaciones de seguridad, en dónde no sólo intervienen las locales, sino de los tres niveles de gobierno, para poder abarcar el mayor número posible de colonias, siendo las más apremiantes aquellas que están alejadas del centro de la ciudad.

No obstante, consideró que no sólo se trata de las intervenciones de las autoridades, sino también de las mismas denuncias que haga la ciudadanía, quiénes son los más cercanos a los hechos delictivos cuándo estos se registran.