Señaló que acudieron ya al DIF estatal y ahí les mencionan que no tienen ningún padrón del municipio, por lo que deben ver cómo recuperar esa información para tener los datos de los beneficiarios .

Faltantes de información y padrones , así como una deuda que se dejó con el DIF estatal, es lo que se ha encontrado la nueva comuna en el municipio de Magdalena , por lo que no se descarta la posibilidad de interponer una denuncia, indicó el alcalde Aarón Mixteco Coyohua

Comentó que al momento no les está frenando nada el no contar con los padrones, pero sí se espera tener los datos necesarios para en determinado momento facilitar el solicitar alguna ayuda.

Mixteco Coyohua apuntó que en cuanto al ayuntamiento, se tienen faltantes de dos o tres cosas materiales, pero no es nada delicado.

Mencionó que lo único con lo que han tenido problemas es que hasta momento no les habían llegado las participaciones, aunque gracias a que se quedó un recurso de la anterior administración por aproximadamente 900 mil pesos, con eso se han logrado solventar las necesidades en traslados de pacientes.

Aclaró que afortunadamente la ex alcaldesa Fortunata Zepahua Tequihuactle no alcanzó a hacer más movimientos, aunque el 28 que les llegaron las participaciones lograron retirar 120 mil pesos que no se ha comprobado en qué se usaron.

Indicó que en caso de ser necesario se procederá con una denuncia en contra de la anterior administración, pues no se pueden solapar irregularidades, de hacerlo ellos mismos incurrirían en un delito al encubrirlos.