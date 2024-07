Denuncian irregulares licitaciones de estancias del ISSSTE en Orizaba

Padres de familia protestaron, denuncian el cierre de la Guardería CENDI Abejitas





Una veintena de padres de familia de una Guardería de Orizaba, protestaron de manera pacífica en las afueras de la Clínica-Hospital del ISSSTE, en la zona norte de la Pluviosilla, denunciando irregularidades y licitaciones presuntamente fraudulentas y sin transparencia para cerrar estancias infantiles con gran trayectoria y dar aparente favoritismo a nuevos e improvisados Cendis.

"Comentaron que CENDI Abejitas no se presentó a la licitación, que no se presentó, haciendo las preguntas pertinentes a las personas correspondientes nos dicen que esto no fue así, que no hubo publicidad para participar en la licitación, entonces, empezamos a notar ciertos detalles que nos hablan de una licitación fraudulenta no transparente. A mí me llama mucho la atención porque el Gobierno Federal se queja de mucho de conservadurismo y de la no transparencia, de los acuerdos en la obscurito y no se lleva a cabo, el Gobierno morenista Estatal debe poner atención a este tipo de situaciones, porque ésto no sólo acontece en Orizaba, sino también en Xalapa, Córdoba y en Orizaba", señaló un padre afectado.

Lamentó que de la noche a la mañana se les informe que ésta importante Guardería CENDI Abejitas de Orizaba, cierre sus puertas por presuntos actos de corrupción y favoritismo en el ISSSTE, quién tiene subrogadas estas estancias.

Así mismo confirmó que son más de 100 niños los que actualmente se quedan sin este derecho a la educación y cuidado, por lo que se están vulnerando sus derechos humanos.

"Pedimos al menos como derechohabientes que se nos cumpla el derecho de tener una Guardería Subrogada y que además cumpla con sus especificaciones porque van a entrar bebés y se reciben desde 40 días de nacidos hasta 6 años, los cuales llegan a cruzar hasta el tercer grado de preescolar. Estamos oyendo rumores de la dirección de una Guardería que está por atrás de la Tlachichilco, se habla de que es una galera que nada más tiene preescolar no tiene personal para atender a bebés, no tiene nada que en un momento diga porque se le asigna si hay ciertas condiciones que deben de cumplir".

Los padres de familia notablemente molestos exigen al Gobierno Federal y Estatal se revisen detalladamente estas licitaciones y supuestas asignaciones, pues se realizaron de manera fraudulenta y con cero transparencia, lo que deja en claro que existió corrupción y favoritismo para estancias de nueva creación, ni siquiera cumplen con las condiciones para el cuidado de niños.

A pesar de que los padres de familia protestaron en las afueras de esta Clínica- Hospital ubicada en las inmediaciones de la Unidad Habitacional Fovissste de la Colonia El Espinal, en la zona norte de la Pluviosilla, ninguna autoridad hospitalaria salió para atender a los quejosos.