Cumple 4 años ultrasonido robado de la Secretaría de Salud; dependencia aún no lo resguarda

El próximo diciembre, el equipo de ultrasonido 4k, robado por un empleado de la Secretaría de Salud de los tráilers equipados con laboratorio portátil, cumplirá 4 años, y aunque ya existen denuncias y la persona que lo encontró ha pedido que vayan por él, aún no es recogido por ninguna autoridad.

Dicho equipo fue sustraído a mediados del mes de diciembre de 2020, por un ex empleado, quien lo escondió en una bodega de quien era su pareja, pero al separarse, la dueña del domicilio encontró ese equipo médico y vio que era propiedad de la Secretaría de Salud.

Desde entonces ha enviado oficios para pedir que lo vayan a recoger e incluso, ya presentó una denuncia relacionada con este asunto, sin que hasta la fecha alguna autoridad haya hecho algo por ir a recoger el equipo y sobre todo ponerlo al servicio de los veracruzanos.

Incluso en alguna ocasión, intentó entregar físicamente dicho equipo de ultrasonido a la Secretaría de Salud, pero no fue recibido.

La persona que aún tiene en su domicilio dicho equipo, dijo que ha tratado de evitar que se humedezca y comentó que está completo, además cuenta con todos sus accesorios.

Debido a que no han ido a recogerlo, dio a conocer que en unos días, intentará nuevamente entregarlo físicamente a la Secretaría de Salud para que lo reciban, pues ella no desea ningún tipo de responsabilidad penal, por algo que no robó, que además ya denunció y ha intentado devolverlo ya en varias ocasiones.

Ha enviado al menos una docena de oficios, informando sobre dicho equipo y prácticamente rogando que lo recojan pero la Secretaría de Salud ni siquiera le ha dado respuesta.