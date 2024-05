Cuitláhuac miente con Torre Centro, no presentará ninguna denuncia: Castagné

El empresario Arturo Castagné Couturier respondió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, luego de que este último anunció en una conferencia de prensa que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo investigue por un supuesto vínculo con la construcción de la Torre Arista (Torre Centro) en la ciudad de Veracruz.

Cabe recordar que esta obra ha sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades y es motivo de críticas constantes del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, Castagné Couturier exigió pruebas al Gobernador, asegurando que no presentará ninguna denuncia porque no las tiene.

Además, el empresario negó categóricamente tener relación con la llamada Torre Centro del puerto de Veracruz.

"No tengo ninguna participación en la Torre Centro, menos aún en otras empresas que dices se formaron y en las cuales participo, de lo contrario exijo te retractes y me ofrezcas una disculpa pública, de lo contrario me apersonaré en Palacio de Gobierno para que me presentes las pruebas que dices tener y que comprueben tus dichos, jamás debiste gobernar este maravilloso Estado de Veracruz, los veracruzanos NO nos volveremos a equivocar con tu secta MORENA Y los mandaremos al basurero de la historia".