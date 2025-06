Protestan en kínder de córdoba; acusan a maestra de maltrato

Padres de familia del jardín de niños Juan Enrique Dunant en Córdoba, se manifestaron para demandar la salida definitiva de una maestra, debido a que, afirman, ha incurrido en presuntas agresiones hacia los alumnos, causándoles incluso daño psicológico.

Los inconformes indicaron que la maestra Arlyn Sisniega llegó a este plantel, ubicado en el fraccionamiento San Nicolás, con antecedentes que incluyen presunto desvío de recursos, por lo que demandan la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Laura González, madre de familia, indicó que su hijo le dijo que la maestra "lo jaloneaba, le gritaba y lo castigaba", por lo que se puso a preguntar sobre esta situación antes de actuar.

"Sí hubo testigos, dos personas del plantel confirmaron que la maestra lo maltrataba y le gritaba, por lo que hice todo el proceso de poner la queja, ir a supervisión y presentar los testimonios, pero la maestra todo lo negaba", apuntó.

La mujer señaló que el problema no ha sido únicamente con su hijo; tampoco ha ocurrido solo en el presente ciclo escolar, ya que ha habido quejas en otros años y en otras escuelas "e incluso una por robo".

La madre de familia afirmó que hace dos años la maestra cobró inscripciones, pero se quedó con un recurso por más de 40 mil pesos que nunca entregó y solo terminó dando una parte.

La madre del niño agredido dijo desconocer por qué con todas esta pruebas, quejas y antecedentes hasta ahora el jurídico de la SEV no ha procedido a destituir a la docente, que está afectando a los niños con estas supuestas conductas.

Mencionó que mientras se realizaba la investigación la maestra estuvo alejada, pero hoy pretendía ingresar a la escuela y no se lo permitieron, por lo que se quedó afuera en su automóvil.

Otra madre de familia expresó su molestia por el regreso de la docente, pues su hija presenta "un daño psicológico" causado por los supuestos malos tratos de la maestra. Señaló que incluso, por esa causa, interpuso denuncia formal ante la Fiscalía.

Las madres de familia señalaron que no son los únicos niños que han sido violentados, pero hay padres que han preferido no interponer queja porque no quieren problemas, aunque otros sí expresaron su malestar a la supervisora escolar.

Comentaron que la maestra Arlyn labora tanto en la mañana como en la tarde y tiene dos sueldos, por lo que dicen que es injusto que se le pague por maltratar a los niños.