"Cuitláhuac García debería disculparse por minimizar la labor como cineasta de Víctor Muro": Manuel Huerta

Ante la próxima llegada del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín como titular de la delegación de la Secretaría del Bienestar, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó que tenga "aviadores" en la dependencia y de paso consideró que el gobernador Cuitláhuac García debería ofrecer una disculpa por la postura que tomó sobre el caso del homicidio del cineasta Víctor Muro.

Aclaró que él no puso a Gómez Cazarín en dicha posición y consideró que lo debió haber nombrado la secretaria del Bienestar, con la venia de la gobernadora electa, Rocío Nahle.

"No (tiene aviadores), porque ya los hubieran dicho, tengo un año y meses fuera de ahí, más bien si quieren pistas de aterrizaje que busquen por otro lado, pero no es en Bienestar precisamente, deben buscar por muchos lados más, pero en Bienestar no", sostuvo.

"Entiendo que a través de la... no sé si fue la secretaria (de Bienestar), creo yo que sí tomaron la opinión de la Gobernadora, porque me consta, por las cosas que ocurren sí. No creo sean ya nombramientos de la Presidencia o de la secretaria. No estoy enterado, la verdad", manifestó.

Subrayó que dejó la dependencia hace 13 meses, pero ahí hay una labor que ya es mecánica que está consolidada por el desempeño de los servidores de la nación.

Cuestionado sobre cómo debe ser el perfil del próximo titular de la Delegación, definió que debe ser una persona de mucho amor al pueblo y muy honesto.

En otro tema, el senador Manuel Huerta consideró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez debería ofrecer una disculpa por minimizar la labor como cineasta de Víctor Muro, asesinado el pasado 7 de octubre, opinó que el Ejecutivo debe disculparse

Lamentó la tragedia ocurrida al cineasta, presuntamente asesinado por el fotógrafo xalapeños Carlos Armando N.

"Quien sea, quien sea debe uno de ser muy sensible, cuando es parte de una comunidad, con este ciudadano tan importante". Señaló