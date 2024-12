Crimen respeta a sacerdotes en Xalapa; los cuida la comunidad: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, indicó que ningún sacerdote de esta demarcación ha sido presa de la delincuencia organizada, y la feligresía cuida a los párrocos.

En ese sentido, agradeció a las y los fieles católicos el cuidar a los sacerdotes, y lamentó los hechos criminales que han alcanzado a sacerdotes en otros lugares.

"Los sacerdotes y la Arquidiócesis de Xalapa estamos realmente cuidados, protegidos por las propias comunidades, inclusive el Obispo, que como todo mundo sabe ni tiene coche ni chofer y voy a todas partes, como siempre, con alguien de la comunidad que me lleva y que me trae", resaltó.

Hay, agradeció, "un cuidado especial que tienen las comunidades con ellos -los sacerdotes-".

Refirió que a tres años de haber sido designado como obispo de la Arquidiócesis de Xalapa, ha apreciado el cuidado de familias y comunidades hacia sacerdotes.

"Si a mi me pregunta si estoy feliz en la Arquidiócesis de Xalapa, ¡claro que sí! Siempre me verán sonriendo, por qué, porque lo que he recibido de todos y hablo de todos los sectores sociales es respeto, cariño, afecto y fe, mucha fe", afirmó.