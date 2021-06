Crean Comisión Científica Humanista de Orizaba; buscan impulsar sociedad sustentable

Agregó que tienen identificadas problemáticas y oportunidades en la región y son temas que se deben atender porque de ellos depende la sobrevivencia de la población por ejemplo para garantizar el alimento que se requiere.

Explicó que la población que produce los alimentos es una minoría, pero hay un desgaste de los suelos y eso llevará a una catástrofe dentro de algunos años, por lo que se busca encontrar el punto medio entre la comodidad social sin poner en riesgo el entorno ecológico.

Puntualizó que no son los únicos académicos que buscan crear propuestas viables con una base científica, pues hay ejercicios similares en Amsterdan, Inglaterra, India, entre otros.

Farid Ramírez invitó a los ciudadanos interesados a sumarse para emprender una serie de cambios que permitan llevar a un modelo de vida sustentable.

Destacó que no importa que haya grandes intereses que no den marcha atrás en este tipo de acciones, pero todos tienen la responsabilidad moral de actuar y aún no es demasiado tarde.

Quienes deseen sumarse, señaló, pueden buscarlos a través de su página en Facebook Departamento-de-Ciencia-y-Cultura-ANTAC.

