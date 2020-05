Controlan accesos a mercado Zapata de Orizaba

Debido a que el Ayuntamiento de Orizaba cerró todas las entradas del Mercado Emiliano Zapata, alrededor de 50 productores y locatarios protestaron en las afueras de la administración para exigir que se abrieran, llegando al acuerdo de que se liberarán cinco de ellas, por lo que dicho zoco labora con 11 de 22 accesos.

"Hoy hubo un problema porque no le avisaron a ninguno de los compañeros que iban a cerrar el mercado, llegaron y se encuentran con la sorpresa de que hay candados en las entradas y dejaron nada más una puerta abierta", reveló la comerciante Tomasa López Peralta.

Aseguró que este es un mercado de introducción, incluso uno de los más grandes del estado, además de que muchos comerciantes provienen del campo y llevan a comercializar productos perecederos, por lo que el cierre les afecta.

Puntualizó que tras la inconformidad hasta el mercado arribaron autoridades municipales, quienes dialogaron con los inconformes y lograron abrir cinco puertas más.

"Ahora nosotros nos comprometimos con ellos a poner gente en esas entradas para que estén cuidando el no dejar entrar a gente sin cubrebocas, la aplicación del gel, ese fue el compromiso".

Laura Sánchez Hernández, administradora del mercado, dio a conocer que éste laboran más de dos mil 300 comerciantes provienen de Zongolica, Atzompa e Ixtaczoquitlán, así como del Puerto de Veracruz y Alvarado, quienes traen piña y pescado, convirtiéndolo en un mercado muy completo.

Asimismo admitió que a temprana hora sostuvieron un diálogo con los introductores y con los locatarios, con quienes llegaron a buenos acuerdos y prueba de ello es que todo el mercado está funcionando.

Detalló que en un día normal convergen más de cinco mil ciudadanos de la región.

Cabe señalar que a partir de este miércoles el ayuntamiento instaló un cerco sanitario y cerró la circulación en la Avenida Oriente 11 entre Norte 14, 12A y 12, el cual se mantendrá de manera permanente tal y como el que se encuentra en la zona centro.

"Estamos en alerta roja en la ciudad y estamos apretando, lo que quiere nuestro alcalde es salvaguardar la integridad física de los orizabeños, que la gente que viene de otros lados como los comerciantes utilicen cubrebocas de manera obligatoria", dio a conocer el coordinador de Protección Civil, Antonio Vázquez Sánchez.

Puntualizó que el uso del cubrebocas es obligatorio, por lo que la persona que no lo traigo no podrá ingresar al mercado, aunque afirmó que no se le está negando el acceso; "simplemente estamos solicitando el uso de cubrebocas. Actualmente estamos trabajando con un total de 25 trabajadores de Protección Civil, Transito, parquímetros y Policía Municipal".