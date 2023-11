Consejos de Profeco para Orizaba: compras informadas y seguras en el Buen Fin

El director de Profeco Zona Golfo Centro Orizaba, Marcos Castillo López, informó que ante la llegada del Buen Fin la Procuraduría Federal de Consumidor llama a los consumidores a evitar compras a través de redes sociales como Facebook, pues no existe una garantía real, principalmente si las personas que ofertan sus productos no cuenta con un domicilio fiscal, ya que para proceder en caso de que se registre alguna falla en sus productos que adquieren, será imposible ejecutar o hacer válida una garantía.

"Si alguien o los que hagan esas compras en línea hay que hacerlos en las páginas que estén registradas; que tengan los candados de seguridad y, algo muy importante, hay que irnos hasta el final de la página: hay un distintivo de la Profeco, que eso también nos da una seguridad que esa empresa está participando, que está en Concilianet, que cualquier situación siempre nos van a responder; la recomendación: no compren a través de Facebook, porque ahí luego no sabemos si estamos tratando con una empresa que ni siquiera tiene una ubicación física en el país; a la mejor son de Corea del Norte y no sabemos, entonces no hay ninguna seguridad y nosotros no podemos ahí intervenir", dijo.

Recalcó que también es de vital importancia que las personas realicen compras informadas: si bien son días en las que las ofertas van a estar fluyendo, pidió no se deben dejar llevar por el furor de las tentadoras ofertas, sino más bien que se debe de programar la lista de prioridades para ver para que alcanza su presupuesto y no endrogarse un poco más porque puede convertirse en algo contraproducente si es que se atrasan.

"Pido que conserven sus tickets, sus facturas o cualquier otro comprobante por si en algún futuro llega a presentarse alguna situación que tengamos nosotros que intervenir y tengan ese comprobante de compra: ser muy claros con los términos siempre revisar la mercancía antes de salir del establecimiento".

EN BUEN FIN 2022 SE LOGRÓ CONCILIAR QUEJAS

Castillo López aseguró que el año pasado durante el Buen Fin 2022 se registraron cinco quejas de los consumidores y por fortuna fueron resueltas de manera satisfactoria gracias a que se pudieron conciliar y no hubo necesidad de realizar sanciones.

Asimismo, dijo que es necesario que el propio consumidor se convierta en vigilante de que las ofertas sean reales y no se trate de públicas engañosa aunado a que es necesario que puedan estar checando la plataforma que se encuentra en la página de la Profeco "Quien es quien en los Precios" para revisar los censos que se hacen en los centros comerciales o en tiendas departamentales ya que estas acciones son sancionables y las cuales varían 560 pesos hasta 3 millones de pesos o más dependiendo de la empresa o situación.

"Durante el Buen fin nosotros nos sancionamos; estamos normados a acompañarlos para que el Buen FIn se lleve a cabo con todo éxito una vez que culmina vienen las quejas de que el producto que compraste trae algún defecto o por garantías o entregas en eso Versa y casi te puedo decir que el 99% a la empresa cuando se le notifica van y lo concilian o cambian el producto o dan incluso alguna bonificación pero hasta el momento tenemos un saldo a favor y el consumidor siempre sale ganando".

En otros temas em, director de Profeco Zona Golfo Centro Orizaba, Marcos Castillo López, admitió que el mayor número de quejas que recibe la Procuraduría sigue siendo en la entidad contra la Comisión Federal de Electricidad, con un total de 600 en lo que va del año, lo que invitó a la población a que si existen algún tipo de quejas acudan al Profeco para denunciar Ya que en muchas de las ocasiones se llega a hacer las conciliaciones pertinentes se corrigen o en su defecto se llegan a convenios.

"Aproximadamente de CFE 600 quejas en todo el estado obviamente y de telecomunicaciones baja un poco estamos rebasando de 200".