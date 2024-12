´Una secretaria más´; confirma alcalde secuestro de trabajadora del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán

El alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, confirmó que la mujer que fue privada de su libertad en la unidad habitacional Potrerillo I la tarde del 3 de diciembre sí es una empleada sindicalizada del ayuntamiento, de nombre Rosalía "N" y de aproximadamente 45 años.

Señaló que se trata de "una secretaria más" del ayuntamiento, que reside en la zona de Potrerillo y se está teniendo una colaboración puntual con Fiscalía en torno a este caso, aunque desconoce si sus captores han pedido rescate.

Indicó que condena no solo lo ocurrido en este municipio, sino todos los hechos de violencia que ocurren en la región, pues afirmó que desde el primer día que inició su administración ha buscado mejorar la seguridad.

Mencionó que no ha tenido contacto con los familiares de la trabajadora sindicalizada pero sí con la Fiscalía.

"Primero condenamos estos hechos violentos, no puede ocurrir eso, no puede nadie privar de la libertad absolutamente a nadie y nosotros, no es exigirle a la Fiscalía, al contrario, colaborar nosotros con Fiscalía no solo yo, sino la ciudadanía en general", apuntó.

Álvarez Pellico detalló que esa colaboración es aportando toda la información que se pueda y hacer "lo que esté en sus manos".

Mencionó que en el ayuntamiento se continuará con proyectos que permitan abonar a la seguridad, como la red de vigilancia con videocámaras, así como rondines.

Indicó que encargado de la policía es un comisionado de la Policía Estatal que ha traído estrategias puntuales que han ayudado a disminuir los hechos violencia en el municipio.

"Hace unos años cómo estaba Ixtac. Ha disminuido (la violencia), no es lo suficiente, nos falta más", remarcó.