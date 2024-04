Con trípticos, buscan fomentar la cultura vial en Orizaba

Con actividades didácticas para los menores, así como trípticos informativos para los ciudadanos en general, a través elementos de la Policía Vial de Orizaba buscaron fomentar la cultura vial entre chicos y grandes en el marco de la Semana de Seguridad Vial.

"La obligación de todo conductor es leer el reglamento, que no lo hacen, y eso se nota cuando al momento de detenerlos para hacerles un llamado de atención o aplicar una infracción la gente considera que no hay razón", expusieron elementos.

Mencionaron que hay personas que no traen luces o bien traen de otro color enfrente, o bien cruzan el semáforo con luz ámbar y nada de eso está permitido y así se especifica en el reglamento.

Explicaron que para otorgar una licencia de conducir no se aplica un examen a los ciudadanos y al no leer el reglamento hay muchas cosas que desconocen, por ejemplo, se tratan de justificar diciendo que no hay un señalamiento vertical, pero ignoran las líneas marcadas en el pavimento.

Destacaron que las líneas que hay sobre la carpeta de rodamiento son señalamientos viales que indican cuándo se puede parar, cuándo rebasar, cuándo estacionarse e incluso muchos se detienen sobre el paso peatonal, la llamada cebra, y esto es motivo de infracción.

Indicaron que, si bien falta mucho por hacer, Orizaba es una ciudad que está muy bien balizada.

Agregaron que, en el caso de esta ciudad, un error común es que los conductores piensan que el Uno por Uno es para los vehículos, cuando está pensado principalmente para los peatones, por ello es obligatorio hacer alto total y aunque no venga otro carro para cruzar, deben dar el paso al peatón, ceder el paso al otro vehículo y posteriormente ya pasar de forma segura, pero al no hacer así es como ocurren los accidentes.

Los policías viales estuvieron en el parque Apolinar Castillo informando a la población cuáles son las funciones de los elementos, así como los costos que tiene el corralón y arrastre de grúas.