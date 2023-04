Con protesta, demandan reparación de caminos en Zongolica

Decenas de pobladores de varias comunidades se manifestaron la mañana de este miércoles en la cabecera municipal de Zongolica, en demanda de que las autoridades atiendan los caminos, pues la mayoría se encuentra en muy malas condiciones.

Recordaron que la temporada de lluvias dejó muchas afectaciones en este municipio y a la fecha siguen los desperfectos.

Con cartulinas, los habitantes caminaron por las calles y posteriormente se apostaron en el parque Juan Moctezuma y Cortés.

Ahí, aprovechando que estaba el Miércoles Ciudadano encabezado por el alcalde Benito Aguas Atlahua, le expresaron su molestia porque los caminos están destrozados y no se hace nada.

Tras escucharlos, el presidente municipal mencionó que su administración ha invertido 15 millones de pesos en levantamientos de obras y ha llevado los proyectos a Xalapa y la Ciudad de México, pero ninguna ha sido autorizada.

"En un momento hasta pensé que era una situación de discriminación, pero luego vi que también están igual Tehuipango, Astacinga, Mixtla, Los Reyes y Atlahuilco, e incluso de este último fueron hoy tres autobuses a Xalapa, por lo mismo", comentó.

Paciencia

El edil pidió a los habitantes sentarse a una mesa de trabajo para ver qué obras son necesarias y a lo mejor no pedir todo, pero sí lo que sea más urgente y llevar esa petición al Gobierno del Estado, y si no hay respuesta, entonces ir a La Mañanera.

Recordó que al momento están pendientes los recursos para la reconstrucción y ahí acaban de cambiar al delegado de la SCT, por lo que están esperando a ver a quién nombran para empezar a platicar con él.

Aguas Atlahua destacó que no puede pedir a la gente que no se manifieste porque lamentablemente él no les puede resolver, pero espera que el Gobierno del Estado y el federal escuchen esa petición.