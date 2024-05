Con ´Kilómetro del peso´ buscan recursos para alumnos del CAM de Orizaba

Con el objetivo de reunir recursos para que los 86 alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) 15 de Orizaba puedan realizar un viaje escolar a Africam Safari y visitar Cholula, en el estado de Puebla, madres de familia y la directora del plantel piden la ayuda de la población con el "Kilómetro del peso".

Yadira González Jiménez, directora del CAM 15, indicó que el viaje para los menores, acompañados de una persona, les sale en alrededor de 46 mil pesos y por ello se dieron a la tarea de gestiones algunos recursos.

Recordó que en este plantel no se cobra ninguna cuota de inscripción, por lo que no se cuenta con fondos de los que puedan echar mano.

Mencionó que recurrieron a las autoridades del DIF de Orizaba, en donde lamentablemente les dijeron que no cuentan con recursos para apoyarlos, y lo mismo les respondieron en el Ayuntamiento.

"Se les mandaron oficios, se mandó al DIF y me dijeron que no tenía recursos para apoyarnos, y también se mandó a presidencia y me contestaron directo de la coordinación que tampoco podían apoyar", comentó.