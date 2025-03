Combate a la corrupción en el Poder Judicial, principal objetivo: Denisse Uribe (+Video)

Abatir la corrupción en el Poder Judicial Federal, es importante y el compromiso que asumió la candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, Denisse Uribe Obregón.

Al iniciar su campaña, en lo que será la primera elección judicial federal, destacó que se trata de un hecho histórico para México y la oportunidad de que la sociedad cuente con un Poder Judicial cercano, que rinda cuentas, que sea más eficiente y sobre todo ajeno a la corrupción.

Actualmente, magistrada del Tribunal Superior de Justicia mencionó que ocupará sus fines de semana para hacer campaña en varias entidades del país, para poder obtener una de las tres vacantes a ocupar por mujeres, en el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

Explicó que este nuevo organismo, velará porque la impartición de justicia sea pronta y expedita, y sobre todo ajena a la corrupción, para que se le dé a cada quien lo que corresponda con apego a derecho.

En este sentido, destacó que es una gran oportunidad para las veracruzanas y veracruzanos, que una mujer nacida en esta entidad, compita por dicho cargo a nivel federal.

Si bien, confió en poder obtener el respaldo de la ciudadanía veracruzana, igualmente buscará el voto de todos los mexicanos en las distintas entidades del país.

Denisse Uribe Obregón señaló que conforme a los lineamientos electorales que se definieron, habrá de limitar su campaña en foros académicos, visitando algunas facultades de derecho y en reuniones con barras y profesionistas de derecho.

De igual forma, a través de las redes sociales buscará tener mayor acercamiento con la población, a fin de que puedan conocer sus propuestas encaminada a ser parte del Tribunal de Disciplina Judicial Federal.

Insistió que era necesario reformar el Consejo de la Judicatura, pues era una instancia en la cual no había transparencia para sancionar aquellas conductas de jueces y magistrados que no se ceñían al derecho; ahora con la nueva instancia, hasta los ministros podrán ser investigados y sancionados en caso de no cumplir con la ley.