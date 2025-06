Rector de la UV está “reprobado”, no debería continuar: Jorge Manzo (+VIDEO)

Jorge Manzo Denes, neurocientífico y decano de la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que el actual rector, Martín Aguilar Sánchez, “está reprobado” y no debería seguir al frente de la institución sin someterse al proceso que establece la Ley Orgánica de la Casa de Estudios.

A días de que la Junta de Gobierno emita la convocatoria para renovar la rectoría, Manzo Denes sostuvo que el intento de prórroga automática “sorprendió a toda la comunidad” y contravendría la legislación vigente.

“El rector solicita, de acuerdo con una interpretación que él y su grupo de trabajo hicieron, una prórroga como si fuera un asunto automático, y eso no puede ser posible”, declaró el académico, quien actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la UV.

Manzo Denes, con 32 años de trayectoria institucional y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, advirtió que el artículo 37 de la Ley Orgánica establece como requisito tener menos de 65 años al momento de la designación como rector.

Aguilar Sánchez, quien rindió protesta en septiembre de 2021, rebasará esa edad en caso de continuar, pues está por cumplir 67 años, por ello es que no debería recibir la prórroga. “Nos guste o no, es nuestra Ley y la tenemos que respetar”, recalcó Jorge Manzo Denes.

RECTOR “REPROBADO”

Desde su visión, la solicitud de prórroga sin proceso de evaluación es equiparable a permitir que un estudiante avance de semestre sin aprobar sus materias. “Si hablamos en términos de la docencia en las facultades, pues es un alumno reprobado”, dijo. “A mi parecer, no debería de seguir al frente de la universidad”.

El también fundador del Instituto de Investigaciones Cerebrales recordó que hace dos años, el Consejo Universitario General aprobó una propuesta para armonizar la Ley Orgánica de la UV con la Ley General de Educación Superior, pero fue retirada por el rector tras ser turnada al Congreso local. “No entendemos por qué. Se metió y luego él mismo la retira, sin darnos una justificación”, señaló.

Hay que recordar que en noviembre de 2024 se informó que el rector Martín Aguilar Sánchez pidió al Congreso suspender el proceso legislativo para reformar la Ley Orgánica de la UV, cuya iniciativa presentó el 24 de octubre, tras ser aprobada el 22 de marzo por el Consejo Universitario General con el fin de actualizar una norma vigente desde hace casi 30 años.

De cara al relevo, Manzo Denes llamó a la Junta de Gobierno a respetar los plazos legales. “La convocatoria se debe emitir dos meses antes de la toma de protesta y la toma de protesta es el primero de septiembre. Entonces, el primero de julio tendría que emitirse”, advirtió. “Esperamos que la Junta realmente tome el papel que le corresponde en defender la autonomía universitaria”.

AMPLIAR MATRÍCULA

Sobre las condiciones institucionales, Manzo dijo que su proyecto incluye elevar la matrícula, reformar la legislación universitaria, fortalecer las sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural y adoptar tecnologías como la inteligencia artificial.

Aseguró que la UV tiene el potencial para revertir indicadores que han descendido durante la actual gestión. “La Universidad Veracruzana acepta al 40 por ciento de quienes hacen su examen de admisión. No hemos llegado al 50 por ciento”, apuntó. “El actual rector dijo que incrementaría en 12 por ciento la matrícula. No llegó ni al 10”.

Propuso invertir esa proporción: “Desde hace ocho años planteo que podríamos aceptar al 60 por ciento. Y ahora, con la inteligencia artificial, hay más herramientas para lograrlo. Eso viene a cambiar todo el esquema educativo”.

El investigador subrayó también el rezago en las Unidades de la Universidad Veracruzana Intercultural, a pesar de que Veracruz es el tercer estado con más comunidades originarias. “Ya la Universidad empezó a atender a esa comunidad, pero ese número ha venido a la baja también. Estos jóvenes ya están demandando educación superior. Tenemos que apoyar eso”.

PISO PAREJO

Ante la posibilidad de que no se emita convocatoria, alertó que quedaría cerrada la vía para competir en igualdad de condiciones. “La preocupación que tenemos es que esta solicitud que hace el actual rector nos corta a nosotros la posibilidad de la contienda”, afirmó. “Lo que pido es que la Junta de Gobierno respete lo que dice la ley y emita la convocatoria. Entonces, ya pasaremos a la fase de designación”.

Con tres intentos por llegar a la rectoría, Manzo insistió en que el momento exige “un proyecto de vanguardia” y evaluación objetiva de los resultados. “No me preocupa el tema de la edad. Eso ya será una discusión institucional. Lo que me preocupa son los resultados. Y hoy, la universidad no tiene los que merece”.