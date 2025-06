Se dice que... Buena votación en el Poder Judicial

Buena votación en el Poder Judicial

Para aquellos que aseguraban que las elecciones del Poder Judicial serían un fracaso y hacían campaña para que nadie fuera votar, pues resulta que obtuvieron más votos de los que logró el PRI y el PAN en las últimas elecciones federales.

Para que hacen campañas antidemocráticas y se oponen al que el pueblo de México decida cuando tienen todo el derecho de elegir a quienes van a ejercer la justicia en nuestro país, querían que siguiera igual cuando el presidente priista o panista del pasado a que él solito nombrara a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo hizo Ernesto Zedillo que corrió a los que estaban y él nombró a quienes serían los que integraran el único y máximo tribunal para que siguieran los enjuagues judiciales y que no pagaran impuestos los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

No se olvida que cuando ejercieron el poder privatizaron las empresas oficiales y se las vendieron a sus amigotes con precios de risa. Regalaban lo que le pertenecía al pueblo de México. Aunque no lo crean todavía existen esos militantes que añoran esos tiempos pasados y acusan de fracasos todos los logros de grandes empresas creadas para beneficio de la población y que antes ese dinero que se reparten en los programas sociales se los robaba y no hay un solo presidente del PRIAN en la cárcel.

Solo gobernará 60 municipios

La realidad es que Morena en alianza con el Verde solo gobernará 60 municipios y el PRIAN tendrá 57 ayuntamientos, la diferencia es mínima, hay que reconocer que se equivocaron en la selección de candidatos, cuanto todo mundo esperaba que ganará el partido en el poder muchísimas presidencias municipales.

El partido que más creció fue el PT del eterno líder nacional Alberto Anaya Gutiérrez con 28 municipios dejando atrás al PRI con solo 23 y con el 11.08 por ciento, es decir que solo cuentan los del partido tricolor de "Alito" Moreno con la décima parte de la población veracruzana que asiste a emitir su voto.

Hay que reconocer que el partido que creara el exgobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro es actualmente la segunda fuerza electoral en Veracruz con más de 570 mil sufragios superando al PAN por más de 170 mil votos. El crecimiento de Movimiento Ciudadano debe de tomarse en cuenta sobre todo porque ha sido un instituto que no hace ninguna coalición partidista y va causar sorpresas en un próximo futuro. Es el partido que tiene el mayor porcentaje con el 19.16

No se trabajó dice Manuel Huerta

Desde hace tiempo el senador veracruzano de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha sido crítico de cómo se maneja el partido político en el estado y aparenta no estar de acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle García, pasado este proceso electoral manifestó la necesidad de hacer un ejercicio sobre lo acontecido el pasado primero de junio y que no se puede olvidar el compromiso de Morena con el pueblo de Veracruz.

Reiteró que cuando la gente no sale a votar por las presidencias municipales es que los candidatos registrados no convencieron a la gente. El arraigo e identificación con los pobladores locales es lo que despierta el interés de acudir a las urnas.

Esa falta de interés de la ciudadanía veracruzana se debe realizar un análisis profundo sobre la falta de trabajo que debe realizarse tener presente que se trata de un movimiento de transformación.