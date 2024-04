CNDH: Exelemento de la Policía intermunicipal de Veracruz fue torturado por la Marina

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso de V, un exelemento de la Policía Intermunicipal de Veracruz, quien acusó haber sido torturado por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en 2011.

De acuerdo con V, fue detenido por los marinos mientras se encontraba trabajando. Posteriormente, lo torturaron para que se autoinculpara de colaborar con un grupo de la delincuencia organizada y un secuestro, delitos por los que finalmente fue sentenciado en 2019.

Pese a esto, la CNDH dirigió la recomendación VG 148 al Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. En ella, se destaca que V fue víctima de graves violaciones a sus derechos humanos.

RELATO DE LA VÍCTIMA

La CNDH señaló que V relató que, tras su detención el 21 de agosto de 2011, se inició un expediente y se aplicó el "Protocolo de Estambul", el cual evidenció las secuelas físicas y psicológicas derivadas de la tortura sufrida.

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2011, fecha en la que V fue puesto a disposición de las autoridades por elementos de la Semar. Posteriormente, se ejerció acción penal en su contra, resultando en una sentencia por los delitos mencionados en octubre de 2019.

En sus declaraciones, V describió cómo fue detenido y torturado por los elementos de la Marina. Según su testimonio, fue interceptado mientras se encontraba en funciones policiales y posteriormente trasladado a instalaciones de la Marina, donde fue sometido a golpes y vejaciones.

"Me detuvo personal de la Marina cuando me encontraba laborando como policía, andaba circulando a bordo de una unidad oficial cuando entonces me cerraron el paso dos unidades de la marina.

"Se bajaron varios uniformados apuntándome con sus armas largas y nos ordenaron que nos bajáramos del vehículo con palabras altisonantes.

"Cuando me baje me desarmaron y uno empezó a golpear, lo primero fue que me pegaron una cachetada, eso hizo que me doblara y me empezó a golpear con la mano abierta en la cara y cabeza.

"De ahí me traslado hacia una camioneta Van donde me esposaron con mis mismas esposas y me rompieron la playera interior y con esa me vendaron los ojos, me subieron a la Van y empezamos a circular en el vehículo".

NO DESCARTAN CULPABILIDAD

La CNDH señaló que, a pesar de no tener competencia para intervenir en asuntos jurisdiccionales, se pronunció exclusivamente sobre las violaciones graves a los derechos humanos acreditadas en el caso.

A pesar de que los elementos de la Semar argumentaron haber actuado en respuesta a una llamada anónima sobre la privación de la libertad de una persona, la CNDH determinó que los actos de tortura contra V fueron perpetrados con la intención de causarle sufrimiento y obtener una confesión forzada.

Aunque han transcurrido varios años desde los hechos ocurridos en 2011 y el procedimiento de responsabilidades administrativas prescribió, la CNDH aseguró que continuará con acciones para esclarecer la participación de los responsables y evitar la repetición de este tipo de violaciones en el futuro.

Además de la recomendación emitida, la CNDH propuso medidas para una reparación integral del daño, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición.