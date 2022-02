De acuerdo con la denuncia hecha por ciudadanos , el sitio está en tan mal estado que no reúne las mínimas condiciones de salubridad, pero esta situación se ha dado a conocer desde hace dos años y a la fecha nadie ha hecho caso.

Mencionaron que el lugar tiene filtraciones de agua y moho en las paredes del cuarto de exploración clínica, un sanitario que no sirve porque no tiene drenaje, la cisterna tiene filtraciones y se carece de enfermera.

Señalaron que por esta situación se han hecho varios reclamos a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número 7 por parte de los vecinos de Olla Chica y La Concepción, que son los que se atienden ahí, pero nunca ha habido respuesta.

Incluso, mencionaron que prueba de ello son las lonas que han estado colgadas afuera del lugar y que ya se ven desgastadas por el tiempo.

Agregaron que si se tratara de una clínica particular, las autoridades sanitarias la hubieran clausurado, pero no hacen lo mismo cuando se trata de sus instalaciones, pues no es la única que se encuentra en una situación similar, con problemas en sus instalaciones, carencia de personal y de medicamentos.