Claudia Sheinbaum deja en manos de Morena decisión sobre afiliación de Yunes Márquez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la dirigencia de Morena definir la afiliación de políticos como el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, cuya incorporación ha sido rechazada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y otros integrantes del partido.

"Tienen que resolverlo las instancias de Morena. Tiene una excelente presidenta Morena, Luisa María [Alcalde]. El Comité Ejecutivo es buenísimo, tiene sus propias instancias de Honestidad, de Justicia, para dirimir cualquier problema que haya interno", afirmó Sheinbaum en la conferencia matutina.

La mandataria federal destacó que Morena es un partido sólido y que cualquier decisión sobre la incorporación de nuevos cuadros debe resolverse internamente.

"Se lo dejo a la presidenta de Morena. Yo creo que a lo que me toca desde la presidencia es fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no, sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia", declaró.

UNIDAD DEL PARTIDO, A PRUEBA

Añadió que la dirigencia de Morena es responsable de mantener la unidad y los principios del partido. "A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido, entonces pues ya ellos tendrán que decidir", dijo.

Sheinbaum subrayó que la decisión sobre la afiliación de Yunes Márquez debe ser tomada por la militancia. "Qué bueno que haya debate, no hay pensamiento único al interior de Morena y eso también es bueno, y que en todo caso haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena", señaló.

Respecto a las acusaciones de corrupción contra la familia Yunes en Veracruz y a la llamada "carpeta azul", Sheinbaum afirmó: "Que se investigue". Agregó que el tema debe ser tratado por la gobernadora Nahle y las instancias correspondientes.

"Que lo diga Rocío, pues, la gobernadora. Yo estoy hablando del tema interno de un partido político, de Morena, del cual provenimos y de lo que nos corresponde. Yo creo que se abra el debate, está bien, eso es algo bueno siempre y que se fortalezcan siempre los principios y se resguarde el movimiento", expresó.

Finalmente, recordó que solicitó licencia a su militancia en Morena antes de asumir la presidencia. "Es el partido del cual provengo, repito, tengo una responsabilidad de conservar el movimiento en términos de un proyecto de nación, pero ya no me corresponde ser militante de Morena. De hecho, la última vez que estuve en el consejo nacional de Morena puse licencia en mi militancia porque así debe de ser", concluyó.