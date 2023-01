Timan a ciudadanos con falsos programas de mejoras a la vivienda en Nanchital

No se está realizando programas de mejoramiento a viviendas de parte de SEDESOL "No existe el programa", las personas que se ostentan de ser los encargados de en listar a los supuestos beneficiarios no pertenecen a estos programas: así lo informó Juan Carlos Atzin Calderón, cordinador de programas para el desarrollo en el sur de Veracruz.

Juan Carlos Atzin Calderón, cordinador de programas dijo, "Solicito a la población no dejarse sorprender por los supuestos programas de viviendas que manejan falsos personajes, en menos de 48 horas decenas de personas han solicitado información, pero estos piden se realice vía inbox.

En las redes sociales como es Facebook y otras plataformas circulan fotos y el siguiente texto, Muchas felicidades a todas las personas que recibieron el apoyo de vivienda personas interesadas manden imbox, esto solo lo manejan por mefio del perfil personal de quien se hace llamar Martínez Angel Dolores.

"No se dejen engañar estos programas no existen, además los tramites se realizan en dependencias públicas y no casa por casa, esto se puede tratar de un fraude, la información está circulando en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste", concluyó Atzin Calderón.