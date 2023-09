Cada vez más personas piden a Iglesia de Orizaba apoyo para medicinas

Debido a que muchas personas no tienen los recursos para adquirir medicamentos cuando se enferman, la Diócesis de Orizaba ha estado apoyando a la población en la medida de lo posible, indicó el obispo Eduardo Cervantes Merino.

"El tema de los dispensarios es otro apoyo que la Diócesis está dando desde Cáritas, no solo en la Casa de la Misericordia, que recauda medicinas que la misma comunidad nos da porque saben que va a llegar a gente que la necesita". señaló.

Monseñor Cervantes Merino comentó que han estado creciendo con el Banco de Medicamentos, no como quisieran, pero en muchas parroquias de la sierra se están abriendo si no el dispensario total, porque también implica tener médicos, no sólo las medicinas, y se busca dar ese apoyo.

Agregó que cuando en el dispensario de la parroquia no hay entonces recurren a la Casa de la Misericordia, y lamentablemente se ve que cada vez más la gente busca ese apoyo.

Mencionó que la gente acude a los servicios de salud, pero les dicen que no hay el medicamento y que lo tienen que comprar ellos, pero muchas veces no tienen el dinero para hacerlo "y no todo se cura con paracetamol".

El obispo de Orizaba indicó que a la Iglesia no les importa cómo están otras estructuras, sólo se busca dar ayuda en la medida de lo posible cuando alguien les tiende la mano y cuando les llevan sus recetas se les surten en la medida de lo posible porque se busca responder por amor.

"Seguimos llamando, invitando a que nos colaboren con medicina, y sí ayuda", remarcó.

Cervantes Merino mencionó que sobre todo acude gente que tiene hipertensión y diabetes, y de ahí van variando los padecimientos por los que acuden a pedir ese apoyo.

Apuntó que actualmente hay mucha preocupación por los cuadros de dengue, pues incluso hay tres sacerdotes enfermos de dengue.