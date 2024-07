Bombardeo de nubes afectó la producción agroalimentaria de Totalco

El bombardeo de nubes con nitrógeno en la zona de Totalco y otras comunidades de Perote para inhibir lluvia, afectó la producción de alimentos, ganadería y al medio ambiente en general, "no tenemos frijol ni maíz, los cultivos de temporal fueron severamente impactados.

Evidenció el agente municipal de Totalco, por ello, el agente municipal de esa comunidad, se congratuló con la determinación de los diputados locales de aprobar una iniciativa en la materia para sancionar la alteración de ciclos hidrológicos.

Dijo que personalmente desde hace años ha estado evidenciado ese tipo de prácticas ilícitas, "desde hace tres años y medio venimos exponiendo métodos que utilizan los rancheros y empresas, en mi página de Facebook he publicado imágenes de artefactos" que utilizan para alterar nubes.

Entrevistado en el Congreso del Estado, agregó que en Totalco, muchas veces se ven nubes y repentinamente se parten o desintegran, y se atribuye a "lanza nitrógeno".

El servidor público, aseguró que es autor de la iniciativa, y se presentó al Congreso del Estado a través del diputado Paúl Martínez Marie, presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

Incluye sanción penal de 6 años y económica, pero no descartó que soliciten se incremente la pena, a fin de que la explotación de nubes se convierta en delito grave, ante el impacto que genera a la producción de alimentos, ganadería, daño ambiental y posible afectación a la salud.

La iniciativa nace de Totalco, dijo, porque "nos está afectando mucho esa situación, no tenemos cultivos de temporal, no hay maíz, no hay frijol".

Admitió que el calentamiento es un fenómeno global y todos deben participar en la siembra de árboles, pero como ciudadanos también se debe denunciar situación irregular como el bombardeo de nubes.