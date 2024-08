Benito Aguas Atlahua preside asamblea informativa de resultados en Zongolica

Tranquilo aunque no satisfecho es como termina su gestión como Presidente Municipal, Benito Aguas Atlahua; éste día encabezó una Asamblea Informativa de Resultados dirigida a agentes y subagentes municipales e invitados especiales que se dieron cita en el Salón Social Ray Pérez y Soto, de la Cabecera Municipal de Zongolica.

El ahora Diputado Federal Electo por el Distrito XVIII con Cabecera en Zongolica, de primera instancia agradeció a todos los asistentes su participación además de todo el equipo que a lo largo de su gestión al frente de la Administración Municipal estuvieron sumados y comprometidos en dar resultados, al mismo tiempo agradeció a sus homólogos por el trabajo conjunto que se realizó en beneficio de la población de la Sierra de Zongolica.

En su intervención dijo que Zongolica es de los primeros municipios, si no es que el único en el tema de la regularización de la tenencia de la tierra en las escuelas, el cual fue un trabajo incansable y se está dialogando con el próximo alcalde que estará asumiendo la presidencia municipal de manera definitiva hasta el mes de diciembre para poder llevar a cabo estas acciones de entrega de escrituras.

Benito Aguas manifestó que estarán impulsando las reformas que propone el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión, de las cuales está seguro que habrán de ser aprobadas, las cuales suman un total de 18.

Entre ellas la pensión para las mujeres de 60 a 64 años de edad, las cuales estarían recibiendo la cantidad de 3 mil pesos bimestrales además de la beca universal para preescolar, primaria y secundaria, la Reforma Judicial, entre otros aspectos.

En entrevista, el alcalde con licencia y Diputado Federal Electo por el distrito 18 de Zongolica, señaló que se va a este nuevo encargado gracias a la confianza demostrada por los ciudadanos en este distrito que nuevamente le refrendaron su apoyo primero como alcalde y ahora como legislador, lo que lo compromete a traer más desarrollo para el municipio de Zongolica y los 25 ayuntamientos que conforman este Distrito Serrano.

"Agradecido precisamente con la gente que me dio la confianza para ser presidente municipal y luego doble agradecimiento porque me refrendó el voto para la Diputación Federal sobre todo cuando hoy se habla de la Cuarta Transformación, en el tema la gente no hay una medición porque es Morena, sin embargo Benito Aguas el compromiso para el municipio de Zongolica fue por el voto verde en Zongolica, el voto verde le gana a Morena, en los 212 municipios somos el primer municipio verde que vota por las diputaciones federales por encima de Morena".