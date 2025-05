Conductor derriba poste en la avenida Venustiano Carranza y huye en Xalapa

En plena madrugada de este sábado, un estruendo despertó a los vecinos de la avenida Venustiano Carranza, en Xalapa, justo en la intersección con la calle Álamos.

El origen del ruido fue un aparatoso accidente: un vehículo particular impactó con fuerza un poste de telecomunicaciones de Telmex, derribándolo por completo. El conductor, sin detenerse a enfrentar las consecuencias, optó por desaparecer en la oscuridad.

Según testimonios recogidos en el lugar, todo ocurrió entre las primeras horas del sábado, cuando aún no despuntaba el sol. Los habitantes de la zona relataron que el estruendo fue tan fuerte que pensaron que se trataba de una explosión o un choque múltiple.

Al asomarse a la calle, descubrieron el caos: el poste de Telmex caído, con cables colgando y obstruyendo el paso vehicular, y ni rastro del responsable.

El vehículo involucrado, del cual no se tienen características claras, abandonó la escena inmediatamente tras el impacto. Las autoridades aún no han confirmado si se cuenta con registros de cámaras cercanas que puedan ayudar a identificar al conductor.

Un riesgo para todos

El incidente no solo causó daños materiales. La caída del poste dejó líneas de telecomunicación inservibles en la zona y representó un peligro latente para quienes transitan por esa vía. Los cables, esparcidos sobre el pavimento, hicieron imposible el paso de vehículos por varias horas, lo que generó molestia entre automovilistas y preocupación entre vecinos.

No fue sino hasta la mañana que elementos de Protección Civil se presentaron en el sitio para iniciar labores de limpieza y retiro del material dañado. Luego de varias horas, la vialidad fue liberada, aunque el poste aún no ha sido reemplazado y los servicios afectados no se han restablecido del todo.