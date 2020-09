Automovilistas en Tuxpan son sancionados con operativo grúa

Aunque algunas calles céntricas están cerradas a la circulación vehicular particular, tránsito y vialidad, mantienen los recorridos en la zona centro, ya que varios automovilistas han hecho omisión de los señalamientos y aparcan en aceras prohibidas.

Ante ello, se aplica el operativo grúa, a través del cual las unidades que ocupan zonas prohibidas y que están debidamente señaladas, son levantadas y llevadas al corralón, aseveró el titular de Tránsito y Vialidad Municipal, Miguel Cruz Ángeles.

Al hacer omisión de los señalamientos, aseguró, que se han sancionado a varios automovilistas particulares por incumplir las reglas de tránsito, siendo aquellos que se estacionan en lugares prohibidos y en áreas para discapacitados los más recurrentes.

Dejó claro que no hay pretextos para ocupar aceras que no están permitidas, ya que para ello se han colocado señalamientos, se han pintado rampas así como también se han remarcado las líneas peatonales, pero los conductores ignoran estas reglas.

No obstante, en las calles del primer cuadro de la ciudad, hay lugares donde se permite el aparcar por una hora, como es el caso de la avenida Juárez, refirió que en esta zona, al menos durante el día no está permitido el tránsito de vehículos, por lo que no puede hacerse uso de estos puntos.