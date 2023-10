Arremete gobernador contra líder de Coparmex Xalapa; 'quiere evadir la ley'

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez respondió a las acusaciones del presidente de la Coparmex en Xalapa, Juan Carlos Diaz Morante, quien señaló que el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, usa la normativa ambiental para llevar a cabo multas desproporcionadas.

García Jiménez señaló que se vendrán más revisiones a otras empresas de la Confederación, pues el líder empresarial estaría tratando de evitar cumplir con la ley.

En su conferencia de este jueves, el gobernador señaló que Juan Carlos Diaz Morante, en su intento por evitar multas impuestas a sus empresas por incumplir con las normas ambientales, está "tergiversando los hechos".

"Hay una persona que tiene la representación pero que lamentablemente confunde las cosas queriendo hablar por todos los empresarios y no es cierto.

"Son sus empresas las que tienen problemas con Medio Ambiente, contaminan y no quiere que se le multen, esa es la verdad", enfatizó García Jiménez.

CONFLICTO COPARMEX-PMA

Hay que recordar que el líder de la Coparmex en Xalapa afirmó que sus empresas estaban siendo víctimas de una campaña de acoso, amenazas de clausura y multas millonarias por parte de la Procuraduría de Medio Ambiente, dirigida por Sergio Rodríguez Cortés.

Cuestionado por estas alegaciones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevar a cabo una investigación a fondo.

Ahora, el gobernador de Veracruz cuestionó la conducta de Juan Carlos Diaz Morante al aseverar que este tenía multas pendientes desde hace casi un año y que no había tomado medidas para solucionar la situación.

"Pregúntenle, ¿tú ya tienes en orden tus empresas?, ¿cuáles son tus empresas?, ¿ya tienen en orden los procedimientos medioambientales? Les va a decir que no. No las tiene desde hace años.

"Yo creo que en años anteriores estaba acostumbrado a dar moche, pero como ahora no se puede se le tiene que aplicar la multa y que nos disculpe, nosotros tenemos que cumplir la ley", agregó.

García Jiménez calificó como lamentable que Juan Carlos Diaz Morante intentara "arrastrar a otros empresarios" a esta controversia y llamó a la Coparmex a tomar medidas en consecuencia.

"Yo espero que la Coparmex haga algo al respecto porque habla en nombre de todos y entonces vamos a tener que revisar las empresas de todos, a ver si es cierto lo que él dice (...).

"Hasta donde sabemos son solo sus empresas, están contaminando, no tienen el manejo adecuado medioambiental requerido y no tienen la MIA", subrayó.

El gobernador insistió en que las multas fueron impuestas hace casi un año, pero Juan Carlos Diaz Morante no ha pagado ni cumplido con la normativa.

"Tiene rato, tiene casi un año, pero no ha cumplido. Se le dio la oportunidad de que cumpla y no cumplió y ahora no quiere que se le aplique la multa.

"Yo creo que espera que con la presión mediática, porque tiene un familiar de mucho nivel y que tiene acceso a los medios, está queriendo hacer esto, pero a las pruebas me remito. No hay irregularidades", concluyó García Jiménez.