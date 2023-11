AMLO se opone a desalojo en colonia de Ángel R. Cabada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su posición contraria a los desalojos forzosos, rechazando las órdenes emitidas por jueces del Poder Judicial de la Federación. Esta en respuesta a la situación en Ángel R. Cabada, donde una autoridad jurisdiccional federal ordenó el desalojo de una colonia utilizando la Guardia Nacional.

López Obrador enfatizó su postura, destacando el caso específico de Ángel R. Cabada y cuestionando la orden de desalojo:

"Esto está sucediendo en Ángel R. Cabada en Veracruz, no estoy especulando. Si no se lleva a cabo la orden, destituirán al responsable de la Guardia Nacional. Imaginen cómo se desalojará a una colonia entera. No entiendo el motivo detrás de esta acción, pero claramente no tiene relación con la justicia ni el derecho. Esto está fuera de los márgenes de lo correcto", señaló.

HAY QUE LLEGAR A UN ACUERDO

El mandatario subrayó la relevancia del derecho de posesión que se adquiere con el paso del tiempo, comparando la situación con las viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

En una declaración previa en agosto, López Obrador anticipó que la orden de desalojo en Ángel R. Cabada impactaría a una colonia de gran tamaño, como consecuencia de la ampliación de un ejido. En ese momento, hizo un llamado a buscar una solución.

"Es necesario encontrar formas alternativas para resolver este conflicto entre los ejidatarios y los vecinos que han residido allí durante un largo periodo", dijo.