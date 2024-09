AMLO afirma desconocer adhesión de Yunes Márquez a Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado este martes sobre una posible adhesión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, en medio de la discusión de la reforma judicial. Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario aseguró no estar al tanto de esa información.

"No, no estoy enterado de eso", respondió López Obrador. Ante la insistencia de los reporteros, que le recordaron las denuncias previas contra la familia Yunes, el presidente añadió: "No sé sobre eso, yo presenté una iniciativa, lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial".