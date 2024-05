AMLO a Emilio Azcárraga: "No calumnien"; le pide presente pruebas de la presunta corrupción de Rocío Nahle

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a Emilio Fernando Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, a que presente pruebas de las acusaciones de corrupción contra la exsecretaria de Energía y actual candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Estado de Chiapas, López Obrador abordó el tema y declaró:

"Ahora traen una campaña en contra, en Televisa, de quien fue la secretaria de Energía y directora de la construcción de la Refinería de Dos Bocas. En dónde están las pruebas", cuestionó.

La solicitud del mandatario surge tras la publicación de un reportaje por N+, en el que se alega que Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, recibió permisos "fast track" para la instalación de una gasolinera.

El reportaje también menciona que, en los últimos cinco años, las empresas de Bilbao Arrieta se han beneficiado de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

"Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que, si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien, así de claro, es que sí calienta".

Afirmó que los medios de comunicación tienen una responsabilidad con la información que manejan, pues debe de sustentarse con pruebas y ética. Además, señaló que confía en que no vaya a ser sancionado por las autoridades electorales por emitir su opinión.

"No creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra de la que me siento orgulloso porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero más cara", añadió López Obrador.

Finalmente, defendió que la refinería Olmeca, antes conocida como Dos Bocas, se hizo en tiempo récord, pues "ni nuestros amigos de China" construyen una refinería de 16 mil millones de dólares en 5 años, acusando que existe una campaña en contra.

REPORTAJE

Cabe señalar que un reportaje de Televisa señala que Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, exsecretaria de Energía (SENER) y candidata a la gubernatura de Veracruz por MORENA, recibió permisos "fast track" para instalar una gasolinera y en los últimos 5 años sus empresas se beneficiaron ampliamente por compañías que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En 2018, año en el que obtuvo su cédula profesional, Bilbao Arrieta reportó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) ingresos por mil 300 pesos, aunque 6 años después, prácticamente los mismos que duró su suegra en la SENER, las empresas que tiene junto a su socio, Daniel Díaz Muñoz, facturaron más de 100 millones de pesos.

Lo anterior de acuerdo con documentos verificados por N + Focus, de Televisa, que revelan que una red de empresas creadas por el yerno Rocío Nahle, se vieron favorecidas por dichas compañías que obtuvieron permisos para la explotación de hidrocarburos, además del trato preferencial para operar al menos una gasolinera en Coahuila.

El reportaje de Jennifer González expone que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a una empresa de Bilbao Arrieta.

El yerno de la candidata a la gubernatura es socio de tres empresas constituidas entre 2017 y 2022 dedicadas a materiales de construcción, material eléctrico y servicios energéticos. Se trata de Servicios y petrolíferos del Norte S.A. de C.V., Servicios y Premezclados Forte S.A. de C.V., y Comercializadora Delta Dibal S.A. de C.V., las cuales se constituyeron junto con su socio Daniel Díaz Muñoz.

Documentos y facturas revelan que los principales ingresos de Comercializadora Delta Dibal, empresa de Bilbao Arrieta y Díaz Muñoz, provienen de permisionarias de la CRE para operar gasolineras, gaseras o transportar hidrocarburos.

Entre éstas destaca Finsa Energéticos II, S. de R.L. de C.V., en términos de la resolución número RES/549/2020 y Grupo Energético PG y Asociados, S.A. de C.V., en términos de la resolución número RES/006/2021.

Las dos compañías depositaron en 2023 y 2024 un total de 12 millones de pesos a las empresas de Bilbao Arrieta, además, en 2023, Servicios y Premezclados Forte, S.A. de C.V, una empresa de concretos cuyos accionistas son Bilbao Arrieta y Daniel Díaz Muñoz, recibió pagos por más de 4 millones de pesos directamente de permisionarias de la CRE, como Energy Refinados S.A. de C.V. y Reciclador Oleo S.A. de C.V., expone el reportaje.

Los documentos obtenidos por N+ Focus muestran que Servicios y Premezclados Forte registró ingresos por 34 millones de pesos en 2020 y 72 millones de pesos en 2023, de esa suma más del 90 por ciento fue aportado por Comercializadora Delta Dibal, la misma empresa de los mismos accionistas.

La publicación destaca que Fernando Bilbao Arrieta se casará en junio próximo con Tania Peña Nahle, hija de la hoy candidata a la gubernatura de Veracruz por MORENA, quien en las últimas semanas ha sido señalada de poseer múltiples propiedades en México y el extranjero junto con su esposo José Luis Peña Peña y otros familiares.

Se añade que una tercera empresa, propiedad del futuro yerno de Rocío Nahle, es Servicios y Petrolíferos del Norte, S.A. de C.V., que recibió autorización "fast track" de la CRE para vender diésel y gasolina en tiempo récord.

"De acuerdo con el Registro Público del Comercio Servicios y Petrolíferos del Norte, S.A. de C.V., fue creada en enero de 2022 y en junio del mismo año solicitó el permiso para operar una gasolinera en Coahuila. La Comisión admitió su solicitud el 28 de octubre siguiente y le concedió el permiso el 20 de diciembre".

El reportaje también destaca que sólo uno de los 6 comisionados de la CRE, Norma Leticia Campos Aragón, votó en contra la autorización por incumplimiento de requisitos y porque había solicitudes previas que seguían esperando respuesta.

"Y por qué lo sometieron a aprobación del Órgano de Gobierno si la propia Unidad de Hidrocarburos está diciendo que el expediente está incompleto (...), se ha identificado una posible alteración en la integración de los suplentes administrativos de algunas razones sociales", expuso la comisionada en la sesión respectiva.

A pesar de esta oposición, el yerno de Rocío Nahle recibió el permiso para operar desde enero de 2023. En octubre de ese año la ex funcionaria federal dejó el cargo como secretaria de Energía para ser candidata a gobernadora por MORENA en Veracruz.