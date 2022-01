Indicaron que tienen presencia en todo el país y son un movimiento serio, real y responsable, comprometidos con la sociedad y con ética, para defender los derechos humanos, la vida, la libertad y al país.

Acusaron a los medios de comunicación de ser cómplices de los planes de genocidio mundial al difundir notas sobre la falsa pandemia cuando se callan aspectos que son importantes como el que las leches procesadas de la marca que sea sólo dañan la salud.

Indicaron que además el cubrebocas que se obliga a las personas a ponerse para empezar es una farsa, porque no sólo cubre la boca, sino también la nariz y en la secundaria se enseñó que las células transpiran, y ese filtro impide la respiración y el desecho de sustancias, por lo que hacen daño y debilitan el sistema inmune.

"Es una locura, no sé si es una locura por ignorancia o por perversión, que haya presidentes municipales que están tratando de obligar a la gente a ponerse eso so pena de multas cuando deberían mejor dedicarse a vigilar la delincuencia. Eso sería lo que se tendría que hacer y no a estar asustando a la población", indicó uno de los participantes.

Agregó que los productos chatarra taponan los bronquios y pulmones de las personas.

Los aproximadamente 30 integrantes de Mexicanos por la Verdad se reunieron en la alameda central para dar su mensaje y luego caminaron por la periferia.