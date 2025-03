Acusan malos manejos en Cobaev 06 de Nogales; señalan a la directora

Debido a presuntas malas prácticas al interior del Vobaev 6 de Nogales, como el cobro por el uso de las canchas o despedir a profesores y obstaculizar la labor de la Asociación de Padres de Familia, integrantes de la misma presentaron su renuncia.

Y es que aseguraron ya no pueden seguir trabajando con la directora, María de los Ángeles Altamirano Gamboa.

¿Qué pasa en el Cobaev de Nogales?

Afirmaron que estarán devolviendo el dinero recaudado de las cuotas a todos los padres de familia, descontando únicamente lo utilizado en estos meses y pagando al personal para no dejar saldos pendientes.

Los integrantes de la Asociación de Padres de Familia señalaron que "la ineptitud e ineficiencia de la directora" provocaron que se quemara una bomba recientemente adquirida.

"La bomba de agua que se compró y se instaló se quemó y según un experto fue mal colocada, se quemó porque requería una conexión a 2.20 y la instalaron sin ningún conocimiento a 1.10".

Expusieron que la directora está en contra de todas las actividades deportivas de los estudiantes, al grado de prohibirles utilizar las canchas y despedir a todo el personal para estas actividades, a pesar de que era pagado con las cuotas escolares.

"Desde la llegada de la directora Ángeles hemos tenido diferencias, entre ellas que no permite que los muchachos hagan deporte y pide que practiquen por fuera; ¿por qué habrían de hacerlo si en el colegio están las canchas? Pidió se despidiera a los instructores para ahorrar dinero que no es de ella, sino de todos nosotros".

Lo mismo sucedió con la cancha de fútbol rápido, ya que desde un principio la directora no estuvo de acuerdo en esa inversión, pero ahora intenta cobrar a los estudiantes por su uso.

"Le dijimos que no porque la intención era que los chicos la puedan ocupar y que era para ellos. Entonces refirió que solo se les permitiría jugar en el receso y no más. Preferimos que nuestros hijos hagan deporte y no estén pensando en otras cosas que los puedan dañar".

Propusieron que la cancha se inaugurara este 7 de marzo; sin embargo, la directora dijo que sería hasta que fueran autoridades de Xalapa, cuando la inversión fue en su totalidad por parte de las cuotas de padres de familia.

En cuanto a situaciones relacionadas con la seguridad, dijeron, prefiere pasarlas por alto y hacer caso omiso a los señalamientos de acoso que algunos alumnos han denunciado.

Empezó a promover que dejáramos la APF porque somos un obstáculo; solo le recordamos que cuando llegamos buscamos regularizar todo".

En cuanto a temas de salud e higiene, expusieron que se contrató personal para el aseo porque los intendentes, dos por turno, no se dan abasto.

Luego de enumerar las supuestas irregularidades en las que ha incurrido la directora del Cobaev 06 de Nogales, la presidenta de APF, Dolores Martínez, dio a conocer su renuncia al frente de la asociación junto con la tesorera, Andrea Sofia Avendaño, al no estar de acuerdo con las decisiones que está tomando la directora

Se supo que el día 22 de marzo se llevará a cabo una junta convocada por la directora para la renovación de la mesa directiva, en la que se espera que sean los propios padres los que decidan qué es lo mejor para sus hijos.