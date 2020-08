Acusan agresiones a locataria del mercado Emiliano Zapata en Orizaba

Debido a las agresiones de que ha sido objeto una locataria del mercado Emiliano Zapata que consideró injusto se les cobren 40 pesos diarios para pagar a los muchachos que dan gel en la entrada del zoco, representantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) acudieron este martes para tratar de mediar en la situación.

Jesús Gutiérrez Hernández, presidente del FPR en Orizaba, explicó que Lizeth Monserrat Estrada Luna, posesionaria del local 30 de la Nave 1, inicialmente puso ahí una pequeña estética que no funcionó, por lo que terminó cambiando de giro para vender "chácharas" y así su madre diabética pudiera quedarse ahí mientras ella buscaba otro trabajo y sostenerla a ella y a sus tres hijos.

Sin embargo, añadió, debido a la pandemia optaron por resguardarse y abrir solo dos o tres veces a la semana, pero debido a la necesidad se vio obligada a reabrir, pero le comentaron que había el acuerdo de pagar 40 pesos diarios a los jóvenes que se ubican en las entradas a dar gel a los ciudadanos que ingresan y vigilar que tengan cubrebocas.

Comentó que el día 19 de este mes la señora acudió a una junta en una junta en donde alguna locataria comentó que había quienes no querían pagar los 40 pesos de cuota y mencionaron que su mamá le tomaba fotos a la mercancía que una locataria ponía sobre el pasillo, por lo que pidió la palabra e inmediatamente la administradora del zoco, Laura Sánchez Hernández, la comenzó a grabar en video, no obstante lo cual expuso que pensaba que del pago mensual que se hace y lo que sale de los sanitarios se podría costear a las personas que están a las entradas y pagar el gel, además de que el alcalde se había comprometido a que habría personas tomando la temperatura, lo cual no se hace.

Mencionó que su postura solo sirvió para que la administradora le cuestionara que si los 17 pesos que aporta sirven para comprar el gel y pagar a esas personas, o que entonces pusiera de su tiempo, pero además hubo insultos y descalificaciones de otras locatarias que tienen varios locales ahí mismo, por los cuales han pagado hasta 60 mil pesos.

Sin embargo, abundó, desde entonces ha habido problemas y hostigamiento hacia su persona tanto por parte de otros locatarios que cometen abusos como por parte de la propia administradora.

Debido a lo que ha escalado el conflicto, este martes los representantes del PFR sostuvieron una reunión en la administración y ahí se acordó que ambas partes se respetarán, al igual que los espacios; en cuanto al pago de 40 pesos, les indicaron que el pago no era diario, sino a la semana o bien colaborar dos horas a la semana en los filtros.