Integrantes de AA entregaron trípticos y dieron un mensaje de ayuda

Este sábado, el grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos (AA), llevó a cabo la entrega de trípticos informativos y dieron un mensaje de ayuda a la población en las inmediaciones de la agencia municipal de Villa Cuichapa.

Señalaron que su grupo no forma parte de alguna secta y no es patrocinada por nadie, así como no tiene costo ni obligación.

Expusieron que el alcoholismo es una enfermedad y no un vicio, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas, genera deterioro en su salud física y mental.

No hay síntomas precisos, pero si existen cambios notorios en el comportamiento de la persona en el ámbito laboral y familiar, quien la padece no puede superarla por sí solo.

Un alcohólico es aquel quien siente antojos intensos o ansias de beber alcohol. es incapaz de cumplir obligaciones importantes en el trabajo, la escuela o el hogar debido al consumo reiterado.

Además, que es aquella persona que, pese a saber que provoca problemas físicos, sociales, laborales o interpersonales, continúa el consumo.

Explicaron que son conocidos tres tipos de alcohólicos: el primero el bebedor social, el cual con facilidad puede decir no a la siguiente copa. El bebedor fuerte es aquella persona que en todo momento consume alcohol lo cual integra prácticamente a sus actividades diarias.

Además del bebedor problema, aquella persona mantiene un excesivo consumo lo cual genera problemas para él y su familia, perdiendo así el respeto por sí mismo, viviendo en una creencia errónea que puede dejar de beber cuando lo decida.

En su forma de trabajar y apoyar a quienes se acercan, está cumplir con doce pasos muy importantes tales como:

Admitir la impotencia ante el alcohol

Creer que un poder superior que puede devolver el sano juicio

Confiar la voluntad y vida al cuidado de Dios

Hacer un sincero y minucioso examen de conciencia

...entre otros.